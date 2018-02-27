Dağ Mühendislik Avrupa Turnesinde

Dağ Mühendislik, Avrupa'da yaşayan Türk vatandaşlarına yönelik başarılı tanıtım serisini ara vermeden sürdürüyor. Emlak Konut GYO güvencesi ile hayata geçirdiği Tual Bahçekent ve Tual Adalar projeleriyle Avrupa'ya yönelen Dağ Mühendislik, Avrupa turuna Berlin’in ardından Stockholm ile devam edecek.

Emlak Konut GYO güvencesiyle fark yaratan projelerinde konut sektörünün öncü markaları arasında yer almak hedefini sürdüren Dağ Mühendislik, hayata geçirdiği Tual Bahçekent ve Tual Adalar projelerinin tanıtımını hız kesmeden sürdürüyor.

Geçtiğimiz Aralık ayında Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da yaşayan Türk vatandaşlarına yönelik özel ön lansman etkinliğine imza atan Dağ Mühendislik, bu etkinliğin bir benzerini 21 Ocak’ta Almanya’nın Köln ve 18 Şubat’ta da Berlin şehirlerinde gerçekleştirdi. Dağ Mühendislik,Avrupa’daki başarılı tanım organizasyonlarını, bu sefer de 10 Mart’ta da Stockholm’e taşımaya hazırlanıyor.

“Tanıtım Serisi Sürecek”

Tual Adalar ve Tual Bahçekent projelerinde yer alan sınırlı sayıdaki daireler için Kophenhag,Köln ve Berlin’de gerçekleştirdikleri ön lansman etkinliğinin bir benzerini Stockholm’de de gerçekleştireceklerinin altını çizen Dağ Mühendislik Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Doğan Dağ, yurt dışı tanıtım faaliyetlerinden beklenenin üzerinde ilgi gördüklerini söyledi. Doğan Dağ bu konuda şu değerlendirmelerde bulundu:

“Hükümetin yurt dışında yaşayan ve 6 aydan fazla yurt dışında çalışan Türk vatandaşlarına sağladığı KDV'siz konut satışının yarattığı teşvik ve markalı konut fiyatlarında sunulan avantajlı kampanyalar gurbetçiler için Türkiye’de konut almayı cazip hale geldi. Dağ Mühendislik özelinde organize ettiğimiz tanıtım faaliyeti, önümüzdeki dönemde daha da yaygın hale gelecek. Biz bu etkinliklerle Türkiye’nin konut ihracına da katkıda bulunuyoruz”