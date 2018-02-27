Sunucular Nesnelerin İnterneti İçin Çalışacak

Türkiye’nin en hızlı büyüyen veri merkezi Radore, yatırımların hızla arttığı nesnelerin interneti (IoT) için nasıl altyapılara sahip olunması gerektiğini açıklıyor.

Milyarlarca mobil cihazın yanı sıra bağlantılı otomobiller, akıllı evler, akıllı şebekeler ve sensörlerle birlikte 10 milyarlarca bağlantılı nesne inanılmaz bir veri miktarı oluştururken, çok düşük gecikme sürelerine ihtiyaç duyuyorlar. IDC raporuna göre, tüm dünyada birbirine bağlı cihaz sayısının 2020 yılına gelindiğinde 30 milyarı aşması bekleniyor. Türkiye’de ise M2M abone sayısı şimdiden 4,2 milyonu aştı. Bu cihaz artışıyla birlikte veri merkezlerinden geçen veri trafiği 2016’da 5 zetabayt olarak gerçekleşirken 2019 yılında bu rakamın 10 zetabaytın üzerine çıkması bekleniyor.

Yeni nesil akıllı telefonların artan kapasiteleri, telekom altyapısındaki gelişmeler ve 5G gibi teknolojiler ile birlikte veri merkezlerine önemli bir görev düştüğünü belirten Radore Veri Merkezi Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Kubilay Akyol, “2020 yılında yalnızca IoT odaklı olarak 200 binden fazla yeni uygulama ve hizmet hayata geçecek. Tüm bu veri yükünün büyük çoğunluğu veri merkezlerinin üzerinde olacak ve IoT verisinin yüzde 84’ü veri merkezlerinden geçecek” dedi. Akyol, yaşanacak değişimi 5 adımda özetledi: