Sanayi İstihdamı Artırdı! Artış Yüzde 0,8’i Gösterdi!

Türkiye’nin istihdamında önemli bir yere sahip olan sanayi binlerce kişiye iş kapısı aralarken, kişi sayısını 2017’de artırdı.

Sanayi Geçen Sene Binlerce Kişiyi İstihdam Etti!

Türkiye İstatistik Kurumu, 2017 yılına ilişkin Sanayi İşgücü Girdi Endeksleri çalışmasını tamamladı ve endeks sonuçlarını an itibariyle açıkladı. Buna göre sanayi istihdam endeksindeki artış bir önceki yıla göre yüzde 0,2 oldu.

Kurumdan yapılan açıklamaya göre mevsimsel ve takvimsel etkilerden arındırılmış olan sanayi istihdam endeksi 2017’nin son çeyreğinde, üçüncü çeyreğe kıyasla yüzde 0,8’lik artış kaydetti.

Yıllık Değişim Yüzde 0,2 Oldu!

Sanayi istihdam endeksinde takvimsel etkiler arındırıldığında bir yıllık değişim ise yüzde 0,2’lik artış yönünde belirlendi. Sanayi istihdam endeksinin 2017 yılı Ekim, Kasım ve Aralık sonuçları ise bir önceki yılın aynı aylarına göre yüzde 2,1 arttı.

Çalışılan Saat Endeksi Değişmedi

Sanayide çalışılan saat endeks sonuçları mevsimsel ve takvimsel etkilerden arındırıldığında geçen senenin son çeyreğinde, üçüncü çeyreğe kıyasla yüzde birlik artış kaydetti.

Aynı dönemin verileri takvimsel etkilerden arındırıldığındaysa, bir önceki yılın dördüncü çeyreğine göre yüzde 1,5’lik artışa ev sahipliği yaptı. Çalışılan saat endeksinin bir senelik değişimi ise herhangi bir değişim sergilemedi.

Sanayide brüt ücret ve maaş endeksi hesaplamalarına göre dördüncü ve üçüncü çeyrek arasında yapılan karşılaştırma sonuçları yüzde 3,3’lük artışın olduğunu gösterdi. Sonuçlara ise takvimsel ve mevsimsel etkiler arındırılarak ulaşıldı.

Sanayide brüt ücret ve maaş endeksi takvimsel etkilerden arındırıldığında geçen yılın son çeyreğindeki artış, bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 14,1 arttı. Yıllık artışsa yüzde 12,5’e denk geldi.