Türkiye Rus Otomotiv Pazarında Liderliği Kovalıyor

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB), Türkiye’nin Rusya’ya 328 milyon dolar olan otomotiv ihracatını artırmak ve yeniden büyüme trendine giren pazarda lider ülkelerden biri olmak amacıyla Tataristan Özerk Cumhuriyetine Otomotiv Sektörel Ticaret Heyeti gezisi düzenledi.

OİB öncülüğünde 10 Türk firmasından 19 iş adamının katıldığı heyet gezisinde, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ve Yatırım Geliştirme Ajansı ile görüşmelerin yanında, dünyanın en büyük otomobil üreticilerinden olan Ford Sollers fabrikası ile Rus kamyon devi Kamaz’ın fabrikası da gezildi, firmalar ihracatı artırma yolunda ikili görüşme yapma ayrıcalığı yakaladı.

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB), Türkiye otomotiv sektörünün küresel arenadaki rekabetçi yapısını güçlendirmek için çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Otomotiv endüstrisinin çatı kuruluşu OİB, ağırlıklı binek otomobillerden oluşan motorlu araçlar pazarının 2020 yılında 2,3 milyon adete ulaşması beklenen Rusya’daki potansiyeli mercek altına aldı. OİB, bu kapsamda sektörün geçen yıl yüzde 38 artışla 328 milyon dolar ihracat gerçekleştirdiği Rusya’ya ana sanayi başta olmak üzere tüm mal gruplarında satışları daha da artırmak ve pazarın lider ülkeleri arasına girmek amacıyla ülkeye ticaret heyeti gezisi düzenledi.

OİB’in Rusya’nın özerk bölgelerinden Tataristan Cumhuriyeti’ne 18-22 Şubat tarihleri arasında düzenlediği Otomotiv Sektörel Ticaret Heyeti gezisine, OİB Yönetim Kurulu Üyesi Şerife Eren ile 19 firma temsilcisi katıldı.

Ford Sollers ve Rus Kamyon Devi Kamaz Fabrikalarını Gezme Ayrıcalığı

Rusya’nın ağırlıklı binek otomobillerden oluşan canlı motorlu araçlar pazarı ise 2014 yılında yüzde 15 daralma ile 2,5 milyon adete gerilerken, 2016 yılında daha da düşerek 1,4 milyon adet oldu. Aynı şekilde Rusya’nın 2014 yılında 31 milyar dolar olan otomotiv ithalatı ise son yıllarda 15 milyar dolar seviyesine kadar düştü. Bununla birlikte geçen yıl tekrar büyüme trendine girerek 1,6 milyon adede ulaşan Rusya motorlu araç pazarının 2020 yılında ise 2,3 milyon adede ulaşması bekleniyor. Rusya hafif araçlar pazarının geçen yıl Ocak-Ağustos döneminde yüzde 10 büyümesi bunun bir göstergesi olarak görülüyor.

OİB de barındırdığı büyüme potansiyeli ile tüm ülkelerin hedef pazarına dönüşen Rusya’da payını artırarak pazar liderleri arasına girmek için çalışmalarına hız verdi. OİB’in bu kapsamda düzenlediği ve üç gün süren Otomotiv Sektörel Ticaret Heyeti gezisinde, öncelikle Tataristan Cumhuriyeti Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Tataristan Yatırım Geliştirme Ajansı, Naberezhnye Chelny ve Nizhnekamks Belediyeleri Yönetimleri ile görüşmeler gerçekleştirildi.

Heyet, ardından Alabuga Özel Ekonomi Bölgesinde yer alan Ford Sollers fabrikası ile Rus Kamyon devi Kamaz’ın fabrikasını gezme şansı elde etti. Otomotiv Sektörel Ticaret Heyeti, faaliyet gösterdiği 1976 yılından bu yana Rusya’daki dizel kamyon ve dizel motorlarının en büyük üreticisi olan, otobüs, traktör, biçerdöver, elektrikli cihazlar, mini termik santraller ve yedek parçaların yanında ağır kamyonda dünyanın en büyük üreticileri arasında yer alan Kamaz fabrikasında ikili temaslarda bulunma ayrıcalığı yakaladı.