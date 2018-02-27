O Banka Alacaklarını 26,46 Milyon Liraya Sattı!

Türkiye’deki bankacılık sektöründe faaliyet gösteren, sektörün en önemlileri arasında yer alan Yapı Kredi Bankası alacaklarını sattığını duyurdu.

Yapı Kredi 500 Milyonun Üzerindeki Alacağını 26,46 Milyona Sattı!

Yapı Kredi Bankası flaş bir karar vererek toplamı 503 milyon 400 bin lirayı bulan alacaklarını sattı. Alacakların satışı ise 26 milyon 460 bin liradan gerçekleşti. Satış ise Hayat Varlık Yönetim Anonim Şirketi ile İstanbul Varlık Yönetim Anonim Şirketi dahilinde yapıldı. Banka satışa yönelik alınan karar sonrasında açıklama yaptı.

Bankadan yapılan açıklamaya göre söz konusu alacak satışı, tasfiye hesaplarında gerçekleşti. Yapı Kredi Bankası konuyla ilgili bilgilendirmeyi Kamuyu Aydınlatma Platformuna yaptı.

Alacak Satışına Yapı Kredi Bankası Yönetim Kurulu Karar Verdi

Yapı Kredi Bankası Kamuyu Aydınlatma Platformuna yaptığı açıklamada geciken ve bankanın tasfiye hesaplarında izlenen alacakların banka yönetimi tarafından görüşüldüğünü, yönetim kurulunun alacaklara yönelik kararı 26 Şubat 2018 tarihinde aldığını ifade etti.

KAP’a Yapılan Satış Açıklaması Detayları…

Yapı Kredi Bankası yönetim kurulunun geciken alacaklarda 31 Aralık 2017 tarihini baz aldığını, söz konusu tarih itibari ile donuk alacak toplamının 503 milyon 404 bin 158 lira 70 kuruş olarak hesaplandığını aktardı. Tahsilatında gecikme yaşanan bu tutarınsa Hayat Varlık Yönetim Anonim Şirketi ile İstanbul Varlık Yönetim Anonim Şirketine satıldığını belirtti. Satış tutarınınsa 26 milyon 455 bin lira üzerinden yapılmasına karar verildiğini açıkladı.

Son durumda Yapı Kredi Bankası 500 milyon liranın üzerindeki alacağını, 26 milyon 455 bin lira gibi bir rakama satmış oldu.