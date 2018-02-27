Millenicom Artık Mobil Hizmet Veriyor

Millenicom Artık Mobil Hizmet Veriyor


Millenicom Artık Mobil Hizmet Veriyor
Millenicom Artık Mobil Hizmet Veriyor Elif İşçi - Tarih: 27-02-2018 Saat: 12:11
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Alternatif turizm şirketlerinden birisi olan Millenicom vatandaşlara daha iyi hizmet vermek adına mobil uygulamaları hizmete sunduğunu açıkladı.

Alternatif Telekom sektörünün öncü şirketlerinden Millenicom, yenilediği Online İşlemler Merkezi (OİM) uygulamasını şimdi de mobil uygulama olarak kullanıcılarına sundu. Hem İOS hem Android telefonlarda kullanılabilen ve ücretsiz olarak indirilebilen Millenicom Online İşlemler Uygulaması ile müşteriler fatura ödeme, fatura sorgulama, otomatik ödeme talimatı verme, abonelik ve kullanım bilgilerini öğrenme gibi işlemleri hem hızlı hem de zahmetsizce gerçekleştirebiliyor.

Yenilikçi teknolojileri müşterilerine sunmak için pek çok yeniliğe imza atan Millenicom, Online İşlemler Merkezi’ni müşteri ihtiyaç ve taleplerine göre yenileyerek mobile taşıdı. Müşteriler ücretsiz OİM uygulamasıyla çağrı merkezini aramaya gerek kalmadan, abonelik işlemlerini kolayca gerçekleştirebiliyor. Her ay yaklaşık 12 bin Millenicom müşterisinin kullandığı uygulama, App Store ve Google Play Store’dan ücretsiz olarak indirilebiliyor. Kullanıcı dostu ara yüzü ile abonelik işlemlerini çok daha kolay ve hızlı hale getiren Online İşlemler Merkezi’ne “Millenicom” isimli mobil uygulamayla birlikte ister akıllı cihazlardan ister www.milleni.com.tr adresinden ücretsiz olarak ulaşılabiliyor.

Yenilikçi Teknoloji ve Kolaylıklar da Yolda!

Online işlemler ve self servis kanallara yatırım yaparak müşterilerinin hayatını kolaylaştırmayı ve müşteri memnuniyetini en üst seviyeye taşımayı hedefleyen Millenicom, yakın zamanda web sitesine eklenecek Whatsapp destek butonunu da müşterilerine sunmaya hazırlanıyor. Millenicom web sitesine eklenecek Whatsapp butonunu tıklayıp müşteri temsilcisine direkt ulaşabilecek olan kullanıcılar, sorun ve taleplerini hızlıca iletip, soru ye sorunları için anında çözüm ve yanıt alabilecekler.

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