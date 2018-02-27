Gençlerin Yarısı Aynı Şifreyi Kullanıyor

Yapılan son araştırmaya göre, İngiltere’deki gençlerin %50’sinden fazlası birden fazla çevrimiçi hesap için aynı şifreyi kullanıyor. Üstelik bu şifreler çoğunlukla kullanıcıların sosyal medya profillerinden kolayca toplanabilecek evcil hayvan adlarını, aile üyelerini veya kişisel bilgilerini içeriyor. Bu durumun yaratacağı riskleri anlamadıkları takdirde kullanıcıların güvenliği konusunda en iyi uygulamaların dahi yetersiz kalacağını belirten global güvenlik yazılımları şirketi Bitdefender Antivirüs, aynı şifreyi tekrar tekrar kullanma alışkanlığından kurtaracak önerilerde bulunuyor.

Genç İngilizleri hedef alan hackerlar, hedeflerine düşündüklerinden daha kolay ulaşabilirler. Çünkü Birleşik Krallık Hükümeti’nin en son gerçekleştirdiği Siber Bilinçlendirme Kampanyası’na göre, 18-25 yaş aralığındaki İngiliz gençlerin yarısından fazlası, sosyal medya ve alışveriş sitelerini de içeren birden çok çevrimiçi hesap için aynı şifreyi tekrar tekrar kullanıyor. Anket sonuçlarında, katılımcıların sahip oldukları 21 çevrimiçi hesapta aynı şifreyi kullandıkları görülüyor. Üstelik bu şifreler çoğunlukla kullanıcıların sosyal medya profillerinden kolayca toplanabilecek evcil hayvan adlarını, aile üyelerini veya kişisel bilgilerini içeriyor.

Bu durum yeterince kötü değilmiş gibi, gençlerin %79'u, banka hesap özetleri ve detayları ile pasaport bilgilerini de içeren hassas verilerini aktarmak için mesajlaşma uygulamalarını kullandıklarını belirtiyor. Çevrimiçi gönderilen hiçbir bilgi silinmiyor ve üçüncü taraflar tarafından manipüle edilmeye hazır bir şekilde bulutta veya gelen kutusunda kalıyor.

Gençlerin yaygın şekilde sergiledikleri bu dikkatsiz davranış güvenlik uzmanlarının yeni rastladığı bir durum değil. İngiltere'de hükümet, kendi kendilerini maruz bıraktıkları risklere karşı kullanıcıları eğitmek ve veri ihlalleri ile nasıl mücadele edecekleri konusunda bilinçlendirmek için milyonlarca sterlin harcıyor. Gençler, veri hırsızlığı ve kimlik dolandırıcılığı risklerine göz yuman ve mevcut olsa dahi iki faktörlü kimlik doğrulama kurulumunu ihmal eden en dikkatsiz çevrimiçi kullanıcı grubu olarak tanımlanıyor.

Güvenlik uzmanlarının, kullanıcıların davranışlarını değiştirmeye ve siber güvenlik uygulamalarını geliştirmeye yönelik çabalarına karşın, sadece tehdit görünümünde daha kötüye giden bir değişiklik yaşandığı görülüyor. İngiltere Hükümeti’ne göre, kullanıcılar riskleri anlamakta güçlük çekiyorlar ve kendilerinin başına gelmeyeceğini düşünüyorlar.

Eylemlerin veya tehditlerin ciddiyetini anlamadıkları takdirde kullanıcıların güvenliği konusunda en iyi uygulamalar dahi yetersiz kalıyor. Bitdefender Antivirüs uzmanlarına göre 21 çevrimiçi hesap için 21 güçlü parolanın olması gerekiyor. Özellikle IoT cihazların entegrasyonunun bizi internete daha fazla bağlı kılmasıyla, saldırıların artarak devam etmesi bekleniyor.

Tüm Çevrimiçi Hesaplarınızda Aynı Şifreyi Kullanmaya Son Verin

Global güvenlik yazılımları şirketi Bitdefender Antivirüs’e göre hesaplarınızı ve verilerinizi siber saldırılardan korumak için, aynı şifreleri birden çok hesapta kullanmaya derhal son vermeniz gerekiyor. Tüm hesaplarınızın, özellikle de perakende, finans, seyahat ve devlet kurumları ile ilgili hesapların, güçlü ve benzersiz şifrelerle korunması ciddi önem taşıyor. Güçlü bir şifrenin en az 8 karakter olması ve büyük harf, küçük harf, rakam ve özel karakterlerden oluşan bir karışım içermesi gerekiyor. Bitdefender Antivirüs’ün aynı şifreyi tekrar tekrar kullanma alışkanlığından kurtulmanıza yardımcı olacak bazı ek ipuçları ise şöyle:

İki faktörlü kimlik doğrulamasını etkinleştirin. Tüm çevrimiçi hesaplarda, özellikle hedef kitlesi yüksek web sitelerinde ve sosyal medya ve çevrimiçi bankacılık hesapları gibi uygulamalarda, iki faktörlü kimlik doğrulamasını etkinleştirin.

Giriş bildirimlerini etkinleştirin. Şüpheli hesap etkinliğini ve giriş denemelerini proaktif bir şekilde izlemek için giriş bildirimlerini metin veya e-posta yoluyla etkinleştirin.

Bir şifre yöneticisi kullanın. Uzun ve karmaşık şifreler oluşturmakta ve yönetmekte zorluk çekiyorsanız, Bitdefender Password Manager gibi bir şifre yöneticisi kullanın. Password Manager, parolalarınızı takip etmenizi, gizliliğinizi korumanızı ve güvenli bir tarayıcı deneyimi yaşamanızı sağlar. Kimlik bilgilerinize erişmek için tek bir ana şifre kullanan Password Manager, şifrelerinizi güvende tutmanızı kolaylaştırır. Çevrimiçi etkinlikleriniz için en iyi korumayı sunan Password Manager, Bitdefender Safepay™ ile entegre çalışır ve özel verilerinizin tehlikeye atılacağı çeşitli yollar için birleşik bir çözüm sunar.

Şifrelerinizi yılda iki kez güncelleyin. Güçlü bir parola olsa bile parolalarınızı yılda iki kez güncelleyin. Bir veri ihlali aylar hatta yıllar sonra ortaya çıksa da bu sizi korsanların bir adım önünde tutacaktır.