Ham Petrol Piyasası Son Dakika Fiyatlar… Brent Petrolde Varil Fiyat Düştü

Petrol piyasasında en çok talep gören Brent petrol haftanın ikinci işlem gününde, uluslararası arenada 67 dolar 22 sentten işleme dahil edildi.

Brent Petrolde Varil Fiyat 67,22 Dolar Oldu!

Brent petrole olan talep her geçen gün biraz daha artarken, varil fiyat bugün düne kıyasla az da olsa geriledi. Brent petrol haftanın ilk işlem gününe 67 dolar 27 sentten başlamıştı. İlerleyen saatlerde 67 dolar 87 dolara kadar yükselmişti. Bugün ise varil başına fiyat yüzde 0,22lik artış sonrasında 67 dolar 22 sente çıktı. Brent petrolde işlem fiyatı saat 10 itibari ile bu olurken, Batı Teksas tipi ham petrolde varil fiyat 63 dolar 84 sentten işlem gördü.

İki Devin Üretim Lideri ABD Olacak!

Uluslararası Enerji Ajansı’nın dünkü açıklamaları petrol piyasasının hareketlenmesine neden oldu. Ajans açıklamasında Rusya ile ABD’nin petrol üretimine ilişkin beklentilerini dile getirdi. Yapılan açıklamaya göre üretimde iki dev arasındaki kıyasıya yarış önümüzdeki yılda devam edecek. Bu kapsamda ham petrol üretiminde Amerika, Rusya’yı geride bırakacak.

Dün yaşanan diğer bir gelişme ise petrole olan talebin artış yönlü olacağı noktasında kendini hissettirdi. Sinyaller sonrasında piyasada işlem görmekte olan petrol hisselerinde alımlar hız kazandı. Buna karşında Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü tarafından yapılan açıklama üretimdeki kısıntının devam edeceği yönünde oldu. Buna birde Amerika’nın üretimdeki düşüş yünlü grafiği eklendi. Dünkü fiyatlarda tüm gelişmeler sonrasında yatay seyre devam etti ve 67 dolar bandında ilerledi.

Petrol piyasalarını bu hafta yoğun bir veri akışı bekliyor. Piyasa bu hafta ABD’nin ham petroldeki stoklarını yakından takip edecek. Bunun yanında petrol üretiminin yoğun olarak sürdüğü Ortadoğu ülkelerindeki gelişmelerde mercek altında olacak.