MediaTek 5G Teknolojisini Hayata Geçirecek

Basın Bülteni, 27 Şubat 2018 – Dünyanın önde gelen işlemci geliştiricisi MediaTek, 5G uyumlu cihazların gelişimi için oluşturulan “China Mobile 5G Cihaz Öncülüğü İnisiyatifine (China Mobile 5G Device Forerunner Initiative)” dahil olduğunu duyurdu. MediaTek ve China Mobile’ın 5G uyumlu cihaz gelişimi için başlattığı iş birliğinin duyurusu, Barselona’da düzenlenen Dünya Mobil Kongresi (WMC) kapsamında gerçekleşen GTI Summit 2018’de yapıldı. İki teknoloji devinin iş birliği, 5G uyumlu cihazlar için form faktörü, teknik çözüm, test ve onay süreçleriyle, ürün Ar-Ge çalışmalarını kapsıyor. Bu iş birliği sayesinde, 5G uyumlu işlemcilerin ve nihai ürünlerin gelişim süreci hızlanacak. 2018 yılı içerisinde saha testlerinin, 2019’da ticari kullanım öncesi sürümlerin, 2020 yılında ise ticari ürünlerin hayata geçmesi hedefleniyor.

MediaTek’in 5G için 3GPP Rel-15 5G NR standardını kullanarak geliştirdiği birinci nesil temel bant çözümü, sub-6GHz bandı, Yeni Radyo (New Radio / NR), bağımsız (SA) ve bağımsız (NSA) network yapıları, yüksek güçlü kullanıcı donanımı (HPUE), gibi önemli 5G teknolojilerini destekliyor. MediaTek’in 5G çözümü aynı zamanda, dünyanın dört bir yanındaki yerel operatörlerin ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde, daha iyi erişim sağlayan Millimeter Wave (mmWave) dalga boyu teknolojisini de destekliyor.

5G uyumlu teknoloji ve cihazların gelişimi için ciddi insan kaynağı ve iş gücü yatırımı yapan MediaTek’in bu alanda önemli gelişmeler kaydettiğini belirten MediaTek Kıdemli Başkan Yardımcısı ve Teknoloji Üst Yöneticisi Kevin Jou, şunları dile getirdi: “China Mobile iş birliğinde 5G Cihaz Öncülüğü İnisiyatifine dahil olmamız, dünyanın en büyük operatörlerinden birinin beklentilerini tam olarak karşıladığımızın güçlü bir göstergesidir. MediaTek ürünleri, 5G uyumlu ürünlerin gelişim ve yayılım hızlarına önemli bir ivme kazandıracak, dünyanın dört bir yanında tüketicilerin 5G teknolojisinin nimetlerinden kısa faydalanabilmesini sağlayacak.”

MediaTek’in 5G çözümü, sadece akıllı telefonlarda değil, nesnelerin interneti (IoT) uyumlu farklı cihazlar ve modem modülleri için de uygun olarak geliştirildi. Bu sayede, 5G teknolojisi kullanan çok sayıda uygulama ve farklı ürünlerin gelişimine olanak sağlanıyor. MediaTek 5G çözümünü ve sub-6GHz platform prototipi, mmWave anten modülü, ileri düzey 5G NR teknolojisi gibi 5G odaklı Ar-Ge çalışmalarıyla elde ettiği en son gelişmeleri, Dünya Mobil Kongresi’nde sergiliyor.

MediaTek standı, kongre sergi alanında Hall 6, Booth #6C30 noktasında yer alıyor