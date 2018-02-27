McAfee Yeni İş Ortaklarını Açıkladı

Global güvenlik lideri McAfee; Telefónica, Samsung, Türk Telekom ve NTT DOCOMO ile kurduğu iş ortaklıklarının detaylarını Mobil Dünya Kongresi’nde paylaştı.

Mobil Dünya Kongresi, Barselona – 26 Şubat 2018 – Cihazlardan başlayıp buluta kadar uzanan siber güvenlik çözümleriyle McAfee, Mobil Dünya Kongresi'nde yayımladığı yeni Mobil Tehdit Raporu'nda, 2017 yılının üçüncü çeyreğinde zararlı yazılımların 16 milyonun üzerinde vakaya sebep olarak bir önceki yılı neredeyse ikiye katladığını ortaya çıkardı. Saldırı tehdidi altındaki tüketici cihazlarının her gün artmasına karşı, McAfee tüm cihazlar ve ağlar genelinde tam güvenlik sağlamak için kurduğu stratejik iş ortaklıklarını duyurdu. Dünya genelinde tüketicileri bu tür saldırılardan koruyup, dijital huzuru ve güveni sağlamak için tüm ekosistemin bir arada çalışması hiç olmadığı kadar önem taşıyor.

Geçtiğimiz yıl mobil zararlı yazılımlar patlama seviyesinde artış gösterirken, genel olarak mobil teknolojilerin çehresinde de kayda değer değişiklikler gözlendi. Bu nedenle 2018 yılında ileri düzey ve hedefli saldırıların artması öngörülüyor. Dünya genelinde sayıları 5 milyara ulaştığı tahmin edilen mobil kullanıcılar, saldırıların sayısıyla birlikte karmaşıklığını da artıran zararlı yazılım geliştiriciler için cazip bir hedef oluşturuyor.

Samsung ile iş ortaklığı, tüm Galaxy S9 akıllı telefonları, Galaxy Note 8'i, Samsung akıllı telefonları, PC ve dizüstü bilgisayarları korumaya alacak şekilde genişletildi

Samsung Galaxy S9 ve Galaxy Note 8 akıllı telefonlar, cihazlarla yüklü gelen McAfee VirusScan ile zararlı yazılımlara karşı korunuyor. Bu aygıtlarda kullanılan Samsung Secure Wi-Fi teknolojisinin altyapısı da McAfee güvencesiyle sağlanıyor. Samsung Secure Wi-Fi ile hassas bilgiler her zaman şifreli ve korumalı olarak tutuluyor ve böylelikle mobil kullanımda güvensiz açık ve özel Wi-Fi erişim noktalarının oluşturduğu güvenlik tehditleri en aza indiriliyor.

Telefónica, İnternet Erişim Noktasını Temel Alan Ev Cihazlarını Korumak İçin McAfee İle İş Birliği Yaptı

McAfee, Telefónica’nın tüm router cihazlarında Haziran 2018'den itibaren McAfee Secure Home Platform güvenlik çözümünün kurulu olacağını duyurdu. Bu anlaşmayla birlikte ilk kez bir telekom şirketi, bağlantının her noktasına yerleştirdiği güvenlik sayesinde tüm müşterileri için internet güvenliği sağlamış oluyor. McAfee'nin güvenlik platformunun tüm Telefónica router'larına kurulması sayesinde milyonlarca kullanıcı, evden internete bağlandıkları her cihazda sürekli olarak aktif koruma altında olacak.

Farklı Türde Cihazlar Arası Mobil Güvenlik İçin Türk Telekom ile Stratejik Ortaklık

McAfee, Türk Telekom ile stratejik ortaklığını genişletirken, mobil ve genişbant abonelere güvenlik sağlayan Türk Telekom Total Protection ürününü tanıttı. Türk Telekom müşterileri bu sayede kendi PC ve Mac bilgisayarlarını, akıllı telefon ve tabletlerini tek bir güvenlik çözümüyle korumak için Mart 2018'den itibaren ihtiyaçlarına ve bütçelerine göre paketler seçebilecekler. Türk Telekom Total Protection ile müşterilere ait hassas veri ve cihazlar zararlı yazılımlardan, istenmeyen (spam) içerikten ve diğer online tehditlerden korunacak.

McAfee NTT DOCOMO ile Ortaklığını Genişletiyor

McAfee ve NTT DOCOMO uzun zamandır devam eden iş ortaklıklarını genişletiyor. NTT DOCOMO, McAfee Mobile Security güvencesiyle çalışan Anshin Security uygulamasına Wi-Fi güvenlik özelliği ekleyerek herkes için daha güvenli bir mobil internet ortamı sunmaya başladı.

McAfee'nin Mobil Dünya Kongresi'nde duyurduğu yeni iş birliklerini yorumlayan McAfee Tüketici İş Grubu Başkan Vekili John Giamatteo, güvenlik tehditleri hızla artarken şirketlerin de buna karşı koyabilmek için güçlerini birleştirmesi gerektiğine dikkat çekti ve ekledi: "Güvenliğin en baştan itibaren konumlandırılmış ve tüm cihazları ya da ağları kapsayacak şekilde önceliklendirilmiş olması gerektiğine inanıyoruz. İş ortaklarımız bu inancı bizimle paylaşıyor."

Tüketiciler için veriyi ve gizliliği güvence altında tutmanın gittikçe zorlaştığına değinen Giamatteo, sözlerini şöyle sürdürdü: "İhtiyaç duydukları güvenliği, alışveriş yaptıkları markalardan ve kullandıkları ürünlerden temin edebileceklerine güvenmeleri gerekiyor. İş ortaklarımız tam olarak bunu sağlamak için proaktif tedbirler alıyor."

Mobil Tehdit Raporu 2018 Mobil Tehditlerde Önemli Değişimleri Ortaya Koyuyor

McAfee Labs 2017 yılının üçüncü çeyreğinde mobil zararlı yazılımların 16 milyonun üzerinde vakaya sebep olduğunu tespit etti. Ortaya çıkan yeni tehditler, Afganistan'dan Cezayir'e, İngiltere'den İsveç'e, ABD'den Zimbabwe'ye kadar dünyanın dört bir yanında kullanıcıları hedefliyor. Saldırıların ana motivasyon kaynağı ise maddi getiri elde etmek.

McAfee Mobil Tehdit Raporu 2018, bu yılın mobil trendlerinden öne çıkanları şöyle sıralıyor:

Hedefli saldırılar artıyor – Sıcak paranın peşine düşen Truva Atı saldırılarındaki global sıçrama, çok uluslu büyük bankaları ve küçük bölgesel bankaları hedef tahtasına yerleştiriyor.

– Sıcak paranın peşine düşen Truva Atı saldırılarındaki global sıçrama, çok uluslu büyük bankaları ve küçük bölgesel bankaları hedef tahtasına yerleştiriyor. Sanal banka soygunları – Kripto para birimlerine gösterilen ilgi büyürken, siber suçlular sahte mobil cüzdanlar dağıtıp, kripto para sektörünü hedefleyerek sanal banka soygunlarına kalkışıyor.

– Kripto para birimlerine gösterilen ilgi büyürken, siber suçlular sahte mobil cüzdanlar dağıtıp, kripto para sektörünü hedefleyerek sanal banka soygunlarına kalkışıyor. Devlet kademesinde zararlı yazılımlar – Güney Kore'nin popüler sohbet uygulaması KakaoTalk'u kullanan Kuzey Kore muhalifleri ve gazeteciler, yakın zamanda devlet güdümlü bir zararlı yazılım saldırısının hedefi oldu. Saldırının asıl amacı ise mağdurların cihazlarına casus yazılım yüklemekti.

– Güney Kore'nin popüler sohbet uygulaması KakaoTalk'u kullanan Kuzey Kore muhalifleri ve gazeteciler, yakın zamanda devlet güdümlü bir zararlı yazılım saldırısının hedefi oldu. Saldırının asıl amacı ise mağdurların cihazlarına casus yazılım yüklemekti. Kalıcı tehditler – Nesnelerin İnterneti (IoT) cihazlarının hızla yaygınlaşması konfor ve kolaylık sağlıyor olsa da, aynı zamanda tehditlerin de aynı hızla büyümesine neden olarak evimizdeki potansiyel saldırı noktalarını artırıyor.

Mobil Dünya Kongresi'nde McAfee

McAfee, Mobil Dünya Kongresi 5. Salon 5E81 Stantta yerini alıp, McAfee Secure Home Platform, McAfee Safe Connect, McAfee Safe Family ve McAfee Mobile Security çözümlerini tanıtacak.