Kripto Para Yatırımcısı Dikkat! Her Şeyi Kaybetmeye Hazırsanız Sorun Yok

BlackRock Yatırım Enstitüsü haftalık raporu, kripto para birimlerine yatırım yapanlara ve yapmayı düşünenlere önemli ipuçları verdi.

Kripto Paralara Yatırım Yapılır Mı?

Kripto para piyasasına olan ilgi devam ederken, piyasada yer alan paralardaki dalgalı seyirde sürüyor. Sanal para yatırımcısı piyasanın ilerleyen dönemlerini şimdiden kestiremiyor. Bu paralara yatırım yapmak mı doğru yoksa piyasadan uzak durmak mı bilemiyorsanız BlackRock Yatırım Enstitüsü’nün yayınladığı haftalık rapora kulak vermenizi öneririz. İşte o rapor ve kripto para yatırımcısını bekleyenler…

BlackRock Yatırım Enstitüsü tarafından yayımlanan haftalık rapora göre, sanal para birimlerine yatırım yapanlar veya yatırım yapacaklar her şeye hazırlık olmalı! Her şeyi kaybetmeyi göze alanlar, gönül rahatlığıyla yatırım yapabilir.

Baş Strateji Uzmanı Görüşleri…

Enstitünün baş strateji uzmanının görüşlerinin yer aldığı raporda Richard Turnill, kripto para piyasasının ilerleyen dönemde daha da gelişeceğini, potansiyel kullanımın yükseleceğini ifade etti. Fakat bugünkü değerlendirmesinde yatırımcının tüm parasını kaybetmeye hazır olmasının gerektiğine vurgu yaptı. Bu kapsamda kaybetmeye hazır olanların yatırım yapmasının doğru olacağını, buna hazır olmayanlarında sanal para birimlerinden uzak durması gerektiğini dile getirdi.

Baş strateji uzmanı kripto para piyasalarının yasal bir zeminde oturmadığına işaret ederek, “Sanal paraların yasal zemine kısa vadede oturacağını da düşünmemekteyiz. İlerleyen dönemlerde bu durum tam tersine dönse de şimdiki durum değerlendirmemiz bu noktada kesişiyor” dedi. Richard Turnill görüş bildirisinde bu para birimlerinin çok geniş bir kitleye hitap etmediğinin altını çizerek, “Kripto para birimlerinin geniş bir kitleye hitap edebilmesi, zor bir yolun sonunda gerçekleşebilir. Durumun belirleyicisi ise yasalar ve düzenleyiciler olacaktır” şeklinde konuştu.