WatchGuard Ödüle Doymadı

WatchGuard Ödüle Doymadı


WatchGuard Ödüle Doymadı
WatchGuard Ödüle Doymadı Elif İşçi - Tarih: 27-02-2018 Saat: 12:56
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Bilgi güvenliği konusunda yaptığı yenilik ve çalışmalarla dikkat çeken Watchguard en iyi ağ güvenliği ürünü ödülünü aldı. Toplam 4 ödül birden aldığı açıklandı.

Bilgi güvenliği alanında yenilik, mükemmellik ve kayda değer liderlik sergileyen ürünlerin, profesyonellerin ve şirketlerin performanslarını değerlendiren Cybersecurity Excellence Awards, WatchGuard’ı ödül yağmuruna tuttu. WatchGuard, Ağ Güvenliği kategorisinde altın, Gelişmiş Kalıcı Tehdit Koruması ve Yılın Siber Güvenlik Eğitimcisi kategorilerinde gümüş, En İyi Siber Güvenlik Şirketi kategorisinde ise bronz ödül kazandı.

Siber güvenlik sektörünün en beğenilen ödül programlarından biri olan ve her yıl bilgi güvenliği topluluğu üyeleri tarafından yapılan genel oylamaya dayanarak yenilik, mükemmellik ve kayda değer liderlik sergileyen ürün, birey ve şirketleri ödüllendiren Cybersecurity Excellence Awards’tan WatchGuard’a ödül yağdı. Firebox M470 ürünüyle Ağ Güvenliği kategorisinde altın, APT Blocker ürünüyle Gelişmiş Kalıcı Tehdit Koruması kategorisinde gümüş ve En İyi Siber Güvenlik Şirketi kategorisinde bronz ödüle layık görülen WatchGuard’ın Teknoloji Direktörü Corey Nachreiner de Yılın Siber Güvenlik Eğitimcisi kategorisinde gümüş ödül kazandı.

Cybersecurity Excellence Awards tarafından altın ödüle layık görülen WatchGuard Firebox M470 ürünü, güvenlik hizmetleri etkin olsa bile kendi sınıfındaki diğer tüm UTM cihazlarından daha hızlı şifreleme kabiliyeti ile tanınıyor. Bu, şirketlerin ağ performansını düşürmeden artan sayıda tehdit ve saldırıdan ağlarını koruyabilecekleri anlamına geliyor. M470, UTM sınıfının en esnek Uygulama Kontrolü, APT Engelleycisi, DLP, Antivirüs, IPS, Etkin İtibar Servisi, Network Discovery ve daha fazlasını içeren güvenlik hizmetleriyle kurumsal müşteriler için performanstan ödün vermeden en etkili UTM koruması sunuyor

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