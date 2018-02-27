Global Ports Holding Balkanlarda Yeni Çalışmalara İmza Atacak

Global Ports Holding Balkanlarda Yeni Çalışmalara İmza Atacak


Global Ports Holding Balkanlarda Yeni Çalışmalara İmza Atacak
Global Ports Holding Balkanlarda Yeni Çalışmalara İmza Atacak Elif İşçi - Tarih: 27-02-2018 Saat: 13:29
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Global Yatırım Kuruluşu olarak yer alan Global Ports Holding Balkanlar'da yeni bir çalışmalara imza atacak. Bölgenin Adriyatik ile buluşmasını sağlayacağı öğrenildi.

Global Yatırım Holding bağlı kuruluşu Global Ports Holding, işlettiği Karadağ’daki Adria Limanı’nın kapasitesinin artırılması için Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası’ndan (EBRD) 20 milyon Euro’luk finansman desteği sağladı. Global Ports Holding Kurucu Ortağı ve Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kutman, “Finansman desteğiyle Adria Limanı’nın tesisleri geliştirilecek ve modern ekipmanlarla donatılacak. Böylelikle liman, Doğu Adriyatik’in lojistik üssüne dönüşecek” dedi.

EBRD finansmanı ile Adria Limanı’nın Balkanlar’ın başlıca ticaret limanı haline gelmesi için yük elleçleme ve depolama alanlarının genişlemesine yönelik gerekli yatırımlar yapılacak. Adria Limanı’nın uzun vadede Avrupa ile Türkiye arasında ihraç yüklerini taşıyan kamyonlar için başlıca aktarma merkezi olması hedefleniyor.

Avrupa İmar ve Yatırım Bankası (EBRD), Global Yatırım Holding bağlı kuruluşu Global Ports Holding’in işlettiği Karadağ’ın Bar kentindeki Adria Limanı’nın kapasitesinin artırılması için 20 milyon Euro’luk finansman desteği sağladı. EBRD’den sağlanan finansman, Adria Limanı’nın Balkanlar’ın başlıca ticaret limanı haline gelmesi için yük elleçleme ve depolama alanlarının genişlemesine yönelik gerekli yatırımların gerçekleşmesinde kullanılacak. Adria Limanı’nın uzun vadede Avrupa ile Türkiye arasında ihraç yüklerini taşıyan kamyonlar için başlıca aktarma merkezi olması hedefleniyor.

Liman Lojistik Üsse Dönüşecek

Global Ports Holding Kurucu Ortağı ve Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kutman, “Bu finansman, Karadağ ve sektörümüze duyulan güveni gösteriyor. EBRD, uzun zamandır Global Ports Holding’in çözüm ortağı olarak hareket ediyor. Finansman desteğiyle Adria Limanı’nın tesisleri geliştirilecek ve modern ekipmanlarla donatılacak. Böylelikle liman, Doğu Adriyatik’in lojistik üssüne dönüşecek” diye konuştu.

Adria Limanı, Global Ports Holding’in Türkiye dışında ilk yatırımı özelliği taşıyor. Limanın yatırım programı yeni vinçler ile konteyner elleçlemesi için kamyon ve diğer ekipmanların tedarik edilmesinin yanı sıra; frigorifik konteynerler için özel depolama alanları inşasını içeriyor. EBRD Ulaştırma Projeleri Direktörü Sue Barret ise verdikleri desteğin sonucunun bir başarı öyküsüne dönüşeceği konusunda şüphe duymadıklarını dile getirdi.

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