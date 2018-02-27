Artemis Unicera Fuarında Yeni Ürününü Tanıttı

Banyo yıkanma alanı ürünlerinin öncü markası Artemis, sektörün önde gelen firmalarını buluşturan seramik, banyo ve mutfak fuarı UNICERA 2018’e yeni ürünleriyle katıldı. Artemis, bu yıl 27 Şubat 2018 – 3 Mart 2018 tarihleri arasında CNR EXPO Yeşilköy’de ziyaretçilerini ağırlayan UNICERA 2018’de, 540 metrekarelik standında, dünyada ilk kez ürettiği “Hidromasajlı Solid Küvet”in yanı sıra, lansman ürünleri olan tezgah üstü ve tezgahlı Solid Surface lavabolarının da ilk kez sektörün ve tüketicilerin beğenisine sundu. Tasarım, AR-GE ve ÜR-GE süreçlerini tamamen Türk mühendis ve tasarımcılarla yürüten Artemis, son teknoloji malzemeleri ürünlerinde kullanarak sektörde fark yaratmaya devam ediyor.

Dünyada İlk Kez: “Hidromasajlı Solid Küvet”

İnovasyonu ön planda tutan iş yapma ilkesi, firmanın tüm süreçlerinde kendini gösteriyor. Artemis, bu süreçlerinin çıktılarından olan ve dünyada ilk defa kendisinin ürettiği “Hidromasajlı Solid Küvet” ürününü de, fuar kapsamında sektör temsilcileri ve tüketicilerin beğenisine sunmaya devam ediyor.

İnovatif süreçlerin fark yaratıcı niteliği, duşakabin sistemlerinde ve ilk kez UNICERA 2018’de sektörün beğenisine sunduğu tezgah üstü ve tezgahlı Solid Surface lavabolarında da kendini gösteriyor. Artemis, UNICERA 2018’de; duşakabin, Solid Surface lavabo, duş teknesi, küvet, SPA, hidromasajlı küvet ve duş sistemleri ve ürün gruplarında yer alan ürünlerini sergiliyor.

Tezgahüstü ve tezgahlı seçenekleriyle Solid Surface lavabo ürünlerini ilk kez fuarda sektörle buluşturan Artemis için, Solid Surface ürünler yeniliği ve gelişimi temsil ediyor, yüksek hijyen özelliği taşıyor. Kolay şekillendirilebilme, aldığı ortam ışığını yansıtarak aydınlatmaya destek olma ve kimyasal malzeme kullanmadan, kolayca temizlenebilme özellikleriyle, Artemis’in Solid Surface ürünleri, fuarda fark yarattı. Küvette ise banyo ortamlarında estetiği ön plana çıkaran free standing tasarımlar dikkat çekiyor. Free standing tasarımlar, bir panel içinde duvara monte uygulamadan uzaklaşarak, banyoda daha özgür bir tasarımın da örneklerini oluşturuyor.

Banyo Yıkama Alanlarında Öncü Marka

Artemis Genel Müdürü Ahmet Kaan Koçulu, fuar katılımıyla ilgili şu değerlendirmeyi yaptı:

“Sektörün Türkiye’de ve dünyada önemli ve etkili platformlarından UNICERA’ya bir kez daha katılmaktan mutluluk duyuyoruz. Banyo yıkanma alanlarında sektörün öncü markası olarak, tamamen Türk sektör profesyonellerinin eseri AR-GE ve ÜR-GE süreçlerimizin ürünleri olan duşakabinlerimizin yanı sıra, solid lavabo ürünlerimizi ilk kez UNICERA 2018’de sektörle paylaşmanın heyecanı içindeyiz. Dünya standartlarındaki kalitemiz ve sürekli geliştirdiğimiz ürün çeşitliliğimizle, Türkiye’nin önde gelen birçok projesinin tercihi olmaya ve hem sektör paydaşlarımız hem de müşterilerimizde Artemis tecrübesini paylaşmaya devam ediyoruz. Ürünlerimizin satış sonrası süreçlerini, etkin teknik servisimizle destekliyor ve kalite kontrol süreçlerini eksiksiz yürütüyoruz. Bizim için “Mutlu Müşteri” en önemli öncelik. 20 yılı aşan tecrübemizin ışığında, bundan sonra da yüksek kalite ürünlerimizle sektörü geliştirmeye ve müşterilerimizin hayatına mutluluk katmaya devam edeceğiz.