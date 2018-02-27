Teleperformence Yeni CEO'sunu Açıkladı

Teleperformence Yeni CEO'sunu Açıkladı


Teleperformence Yeni CEO'sunu Açıkladı
Teleperformence Yeni CEO'sunu Açıkladı Elif İşçi - Tarih: 27-02-2018 Saat: 13:40
Anasayfa Şirketler Teleperformence Yeni CEO'sunu Açıkladı

Teleperfrmence Türkiye uzun bir süredir yönetimde birtakım değişikliklere gitmeye hazırlanıyordu. Sonrasında şirkette Operasyonlardan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak çalışan Tülay Doğrular CEO olarak atandı.

Teleperformance Türkiye'de Ağustos 2014'ten bu yana Operasyonlardan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Tülay Doğrular, 1 Ocak 2018 itibarıyla şirketin yeni CEO'su olarak atandı.

Türkiye'nin lider dış kaynak CRM ve çağrı merkezi hizmet sağlayıcıları arasında yer alan Teleperformance Türkiye'nin yeni CEO'su Tülay Doğrular oldu. Ağustos 2014'ten bu yana Operasyonlardan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Tülay Doğrular, 1 Ocak 2018 itibarıyla Teleperformance Türkiye CEO'su olarak göreve başladı. Doğrular, şirketin omni-channel müşteri deneyimi yönetimi alanında büyümesine ve yakın kıyı hedeflerine liderlik edecek.

İstanbul, Trabzon, Uşak ve Balıkesir'de bulunan çağrı merkezlerinde 2.500'ü aşkın çalışanıyla hizmet veren Teleperformance Türkiye'nin büyüme hedeflerinin yakın kıyı ülkeleri de kapsadığına dikkat çeken Teleperformance Türkiye CEO'su Tülay Doğrular, "Yeni dönemde Türkiye'yi bir hizmet üssü haline getirmek için çalışmalarımızı hızlandıracağız. Gerek çok dilli çağrı merkezi hizmetlerimiz, gerekse omni-channel müşteri deneyimi yönetiminde fark yaratan çalışmalarımızla büyümeyi sürdüreceğiz," diye konuştu.

Tülay Doğrular Kimdir?

Almanya'da Bankacılık ve Finansal Destek Servisleri eğitimi alan Tülay Doğrular, iş hayatına 1992 yılında Almanya'da Volksbank'ta başladı. Finans sektöründe 12 yıl, çağrı merkezi ve CRM sektöründe toplam 13 yıl tecrübesi bulunan Doğrular, iyi derecede İngilizce ve Almanca biliyor.

teleperformence ekonomi haber basın bülteni
KREDİ HABERLERİ
Emekliler Maaşların Kaç Katına Kadar Kredi Çekebilir? Emekliler Maaşların Kaç Katına Kadar Kredi Çekebilir? Bankaların hangi şartlarda emekliler ile çalıştıkları ve bunun ardından hangi miktarlarda kredi verdikleri bankaların çalışma koşulları ile doğru orantılı olarak gelişebiliyor.
Düğün Masraflarına Tüketici Kredisi Nasıl Çekilir?
Düğün Masraflarına Tüketici Kredisi Nasıl Çekilir? Tüketici kredisi son dönemlerde vatandaşların acil ihtiyaçları için en çok tercih ettikleri kredi türleri arasında yer alıyor.
Memurlar Lojmanı Satın Almak İçin Kredi Çekebilirler Mi?
Memurlar Lojmanı Satın Almak İçin Kredi Çekebilirler Mi? Memurlara kredi veren bankalar çeşitli kampanyaları ile dikkat çekmeye devam ediyor.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
27 Şubat Salı Kapalıçarşı Altın Fiyatları! Bugün Çeyrek Altın Kaç Lira Oldu? Gram Ne Kadar?
27 Şubat Salı Kapalıçarşı Altın Fiyatları! Bugün Çeyrek Altın Kaç Lira Oldu? Gram Ne Kadar?
Borsa Yeniden 119.000 Puan Üzerinde - 27.02.2018
Borsa Yeniden 119.000 Puan Üzerinde - 27.02.2018