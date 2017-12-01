Portakal Kasım Ayı Rekortmeni!

Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar yazılı olarak açıklamalarda bulunarak üreticinin fiyatlarıyla, marketteki fiyatlar arasında oluşan farka dikkat çekti. Kasım ayı içerisinde üreticiyle market fiyat makasının şampiyonunun portakal olduğuna vurgu yapan Bayraktar, fiyat farkının portakalda 4.3 kat olduğuna değindi. Portakalı ise kuru kayısı fiyatının 4 kat ile, mandalina fiyatının ise 3.8 kat ile takip ettiğine değinen Bayraktar, marketlerde bulunan 41 üründen, 22 tanesinin, üreticide bulunan 33 üründen 17 tanesinin fiyat artışı yaşandığını, marketlerde bulunan 15 üründe ve üreticide bulunan 12 üründe ise fiyat düşüşü yaşandığını, toplam 4 adet üründe ise fiyatların iki yerde de aynı kaldığını bildirdi.

Fiyatta En Çok Düşüş Pırasada

Bu kapsamda Kasım ayı içerisinde fiyatında en çok artış olan ürünün marketlerde mandalina olduğunu belirten Bayraktar, üreticideki fiyat artışının ise salatalıkta olduğunu belirtti. En fazla fiyat düşüşü yaşayan ürünün marketlerdeki reyonlarda pırasa olduğunu ifade eden Bayraktar, en fazla düşüş yaşayan ürünün üreticilerde ise ıspanak olduğunu dile getirdi.

TZOB Genel Başkanı, Kasım ayı içerisinde marketlerde pirincin, kuru kayısının, domatesin ve yeşil soğanın fiyatında herhangi bir değişim olmadığını belirtti. Geçtiğimiz ay üreticilerde ise pirincin, kuru kayısının, kuru üzümün ve maydanozun fiyatında değişim yaşanmadığını söyleyen Bayraktar, ıspanağın fiyatının yüzde 34.62 oranıyla en çok düşen ürün olduğunu ifade etti.

Portakal Rekor Kırdı

Bayraktar yazılı açıklamasında üretici ile marketler arasındaki fiyat farkının sürdüğünü belirterek, kasım ayı içerisinde en çok fiyat farkı olan ürünleri portakal, kuru kayısı, kırmızı mercimek, maydanoz ve süt olarak sıraladı. Bayraktar, söz konusu yerlerdeki fiyat farkı en fazla yüz 283.98 oranla portakalda göze çarparken bunu yüzde 303.50 ile kuru kayısının, yüzde 283.98 ile mandalinanın, yüzde 257.30 ile kırmızı mercimeğin, yüzde 249.02 ile ıspanağın, yüzde 247.24 ile sütün, yüzde 243.68 ile maydanozun takip ettiğini belirtti.