Nıssan Yeni Modelini Los Angeles Otomobil Fuarında Gerçekleşti
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Nıssan Yeni Modelini Los Angeles Otomobil Fuarında Gerçekleşti


Nıssan Yeni Modelini Los Angeles Otomobil Fuarında Gerçekleşti
Nıssan Yeni Modelini Los Angeles Otomobil Fuarında Gerçekleşti Elif İşçi - Tarih: 2017-12-01 Saat: 16:32:29
Anasayfa Otomotiv Nıssan Yeni Modelini Los Angeles Otomobil Fuarında Gerçekleşti

Nıssan tarafından Los Angeles otomotiv pazarında KICKS lansmanının gerçekleştirilmesi büyük dikkat çekti.

Japon otomotiv devi NISSAN, her geçen gün büyümeyi sürdüren ve yoğun rekabetin yaşandığı kompakt crossover segmentine yönelik yeni modeli KICKS’i, Los Angeles Otomobil Fuarı’ında tanıttı. NISSAN’ın kompakt crossover ve SUV pazarına yönelik altıncı modeli olan KICKS, Haziran 2018’de yollarda olacak.

Kalın kuşaklı şişkin çamurlukları, yüksek tavanlı mimarisi ve yüksek omuz çizgisiyle karakteristik kompakt crossover duruşu sergileyen yeni NISSAN KICKS; V formlu ön ızgara, bumerang formuna sahip ön far ve arka stop lambaları ve “Wrap-around visor” adındaki tavan çizgisi gibi tasarım detaylarıyla NISSAN tasarım diline sadık bir görünüm sergiliyor. Standart olarak Akıllı Otomatik Far (I-AH) ve isteğe bağlı olarak LED farlarla donatılan NISSAN KICKS’te, farklı gövde renkleri dışında beş adet çift renk uygulaması bulunuyor.

NISSAN KICKS coupe formundaki tavan çizgisine karşın son derece geniş bir arka koltuk oturma alanı dışında, sınıfının en geniş bagajlarından birine sahip. KICKS’in karmaşadan uzak yalın kokpit tasarımını 7 inç büyüklüğündeki renkli ekran tamamlıyor. Söz konusu ekran akıllı telefon entegrasyonu için yaygın olarak kullanılan Apple CarPlay™ ve Android Auto™ ara yüzlerine sahip güncel bir bilgi ve eğlence sistemini bünyesinde barındırıyor. Benzersiz bir ses deneyimi için sunulan KICKS SR Premium Package ile birlikte Bose® Personal® Plus ses sistemi devreye giriyor.

Yeni NISSAN KICKS 1,6 litre hacimli dört silindirli benzinli motorla satışa sunulacak. Silindir başına dört supap veya değişken supap zamanlaması (CVTCS) gibi teknolojilere sahip olan modern motor 125 HP güç ve 155 Nm tork üretiyor. Yakıt verimliliğini destekleyen Xtronic otomatik şanzımanla kombine edilen ve gücünü ön aksa aktaran motor 7,1 lt/100 km (33 mpg) yakıt tüketiyor.

Zengin donanımıyla dikkat çeken yeni NISSAN KICKS’te çevre görüş sistemi gibi konfor odaklı donanımlar dışında tüm donanım paketlerinde Otomatik Acil Durum Freni de standart olarak sunuluyor. Üst donanım paketlerinde ise ayrıca Kör Nokta Uyarı Sistemi ve Arka Çapraz Trafik Uyarısı devreye giriyor.

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