Nobel Ödüllü Ekonomist Stiglitz : Bitcoin Yasaklansın!
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Nobel Ödüllü Ekonomist Stiglitz : Bitcoin Yasaklansın!


Nobel Ödüllü Ekonomist Stiglitz : Bitcoin Yasaklansın!
Nobel Ödüllü Ekonomist Stiglitz : Bitcoin Yasaklansın! Tuğçe Gürel - Tarih: 2017-12-01 Saat: 16:56:06
Anasayfa Eko Gündem Nobel Ödüllü Ekonomist Stiglitz : Bitcoin Yasaklansın!

Sanal para birimi Bitcoin'de yaşanan düşüş sonrası nobel ödüllü ekonomist Joseph Stiglitz, herkesi şok eden bir açıklama gerçekleştirdi.

Gündemden bir türlü düşmeyen sanal para birimi Bitcoin, geçtiğimiz günlerde rekor seviyelerden birine ulaşarak 11 bin dolar fiyatına ulaşmıştı. Yüksek seviyelerde seyrini sürdüren Bitcoin, dün ise ani bir düşüş göstererek 9 bin dolara gerilemişti. 

Bitcoin'in bir inişli bir çıkışlı hallerinden sonra Nobel ödüllü ekonomistten önemli açıklamalar geldi. Ekonomist Joseph Stiglitz yaptığı açıklamada Bitcoin'in herhangi bir anlamı olmadığını ve yasaklanması gerektiğini ifade etti. 

Yaşanan Problemlerden Dolayı Gözler Kuruluşlara Çevrildi

Bitcoin borsalarının problem yaşamasından sonra düşüş gösteren Bitcoin değerleriyle gözlerde kuruluşlara çevrildi. New York merkezli olan Gemini'de yaptığı açıklamada bir takım hizmet problemleri yaşandığını fakat bütün müşterilere ait olan varlıkların güven içerisinde olduğunu dile getirdi. Bitstamp ise sosyal medya platformu Twitter'da açıklamalarda bulunarak erişim konusundaki problemlerin giderildiğini belirtti. 

Nobel Ödüllü Ekonomist Joseph Stiglitz'den Şok Açıklama

Ekonomist Joseph Stiglitz, Bitcoin tartışmaları devam ederken şok edici bir açıklamada bulundu. Joseph Stiglitz devletin öncelikli olan görevlerinin en başında para birimini oluşturmak geldiğine dikkatleri çekerken, Bitcoin'in sadece benzerleri gibi bir balon olduğunu belirtti. Sosyal anlamda Bitcoin'in bir şey ifade etmediğinin altını çizden Stiglitz, Bitcoin'in derhal yasaklanması gerektiğini belirterek herkesi şaşırttı. 

Kripto Borsaların Çöküşü, Bitcoin'ide Çökertti

En fazla konuşulan sanal para borsaları arasında gelen Gemini ve Coinbase'in çökmesi ile zirvedeki duruşunu hızlı bir şekilde düşüşe bırakan Bitcoin, haftanın başında Türk Lirası cinsinden yaklaşık olarak 45 bin 500 TL iken, yaşadığı düşüşle 36 bin 400 TL'ye gerilemiş oldu. 

Joseph E. Stiglitz Amerikan Doları Bitcoin
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