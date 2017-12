Dünyanın En Büyük 7. Bankası Artık Türkiye'de!

Dünyada bulunan en büyük bin bankanın aralarında 7. olan, Çin'deki banklaların arasında ise 3. olarak yerini koruyan Bank of China Türkiye'de faaliyetlere başlamak için Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'ndan resmen izin aldı.

Bank Of China'nın Faaliyetleri İçin BDDK'dan İzin Çıktı

Bank of China'nın Türkiye çapında faaliyet göstermesi adına BDDK lisans verdi. Konu hakkında değerlendirmeler yapan Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanı Mehmet Ali Akben, Bank of China'nın lisans işleminin onaylandığını, lisansının verildiğini ve Türkiye'de yarından itibaren Bank of China Turkey A.Ş. olarak faaliyetlerine ve tüm bankacılık işlemlerine başlamasında bir problem olmadığını dile getirdi.

Bank of China Global 500 Sıralamasında 59. Sırada Yer Aldı

Uluslararası alanda Çin'de en çok faaliyet gösteren bankalar arasında olan Bank of China, 2011 senesinden itibaren Türkiye içerisinde faaliyetlerini temsilcilik ofisi ile yapıyor. Sermaye büyüklüğü olarak dünya genelindeki bankalar arasında 7. sırada bulunan Bank of China, 2014 senesinde yapılan Global 500 sıralamasında da 59. sıraya yerleşmeyi başarmıştı. Ayrıca Bank of China'nın Türkiye'de Türk Lirası sermayeli olarak mevduat bankası kurmak için talep gönderdiğide biliniyordu.

Hisselerden Yüzde 99.99'u Bank Of China'ya Ait

Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurumu tarafından Türkiye'de faaliyetlerine izin verilmiş olan bankanın hisseleri ise, Bank of China'ya yüzde 99.99 oranında, BOC'nin sahipliğini yaptığı Bank of China Group Investmen Limited'in bünyesinde olan Union Favour şirketine, Best Stream şirketine, Maxon şirketine ve Well Ocean şirketine ise yüzde 0.01 oranında dağıtılmış durumda bulunuyor.