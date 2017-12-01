Kartlardan Havayolu Sektörü İçin Harcanan Miktar Dudak Uçuklattı!

Bankalararası Kart Merkezi'nden edinilen bilgiler doğrultusunda 2017 senesinin Ocak ayı ve Eylül ayı içerisindeki dönemlerde banka kartlarından havayolu için yapılan işlemler 1 milyar 766 TL seviyesinde olurken, kredi kartı ile yapılan işlemler ise 9 milyar 284 milyon TL rakamına ulaştı. Böylelikle banka kartlarından ve kredi kartlarından uçuşlar için yapılan toplam harcama tutarı 11 milyar 50 milyon TL oldu.

Belirtilen dönemler içerisinde banka kartlarından ve kredi kartlarından 22.7 milyon defa işlem yapılırken, havayolu sektöründe geçtiğimiz senenin ilk dokuz ayında 21.6 milyon işlem gerçekleştirildi. Bu işlemlerle birlikte toplam tutar 8.3 milyar TL olurken, senenin tamamı göz önüne alındığında ise 10.8 milyar TL değerinde para harcandı.

Ayrıca içerisinde bulunduğumuz yılın ilk 10 aylık dönemi baz alınarak, bir önceki yılın aynı dönemi karşılaştırıldığında harcama tutarı toplam olarak yüzde 32.8 artış yaşarken, işlem adeti ise yüzde 5.3 arttı.

Yaz Tatilinde Yapılan Harcamalar Dudak Uçuklattı

Bankalararası Kart Merkezi'nden derlenmiş olan bilgiler neticesinde, havayolu sektörü içerisinde yapılan kartlı işlemlerde en çok harcanan tutarın yaz tatili döneminde gerçekleştiği görüldü. Kart ile yapılmış olan harcamaların tutarı bu senenin ilk çeyreği baz alındığında 3 milyar 39 milyon TL iken, ikinci çeyrekte bu rakam 3 milyar 787 milyon TL ve üçüncü çeyrekte ise bu rakam 4 milyar 224 milyon TL'ye ulaştı.

Son 5 Yılda Uçuşa 46.3 Milyar Verildi

Havayolu sektöründeki kartlı ödeme miktarı 2012 Eylül ayı ile 2017 Eylül ayı içerisindeki dönemde toplam 46 milyar 302 milyon TL'yi buldu. Söz konusu dönem içerisinde havayolu sektöründe kartlarla yapılmış olan işlem adetleri ise 124 milyonu aştı.

Bahsi geçen beş senelik dönem içerisinde uçuşlarda, banka kartları baz alınarak yapılan alışveriş miktarı 5.4 milyar TL olurken, kredi kartları ile yapılan alışveriş miktarı ise 40.9 milyar TL oldu.