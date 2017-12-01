Türk Savunma Şirketleri Dünya Üzerinde En İyiler Arasında!

Ülkenin savunma sanayisi şirketleri içinde önde gelen isimlerden olan BİTES ve HAVELSAN, askeri eğitim ve simülasyon çözümleriyle dünya üzerindeki bilinen şirketlere rakip olarak bu alandaki iddiasını gözler önüne serdi.

Dünyanın en büyük modelleme, simülasyon ve eğitim konferansı olan I/ITSEC’e bazı Türk şirketleri de katılım sağladı. Amerika’nın Orlando şehrinde gerçekleşen konferansa dünya çapında bilinen şirketler iştirak etti.

Başarının Sebebi Devletimiz!

Konferans kapsamında düzenlenen ve dünyanın en önemli simülasyon ve eğitim endüstrisi yayınlarından olan Military Simulation & Training Magazine tarafından düzenli olarak her yıl gerçekleştirilen yarışmanın sonucu belli oldu. Söz konusunu yarışmada, savunma sanayine dair üretimde bulunan şirketler yarıştı. Askeri simülasyon ve etiğim endüstrisindeki en iyi hizmet, teknoloji ve çözümleri sunan şirketlerine ödüller verildi.

Gerçekleştirilen Sanayi Simülasyon ve Eğitim Ödülleri’nin finalistleri arasına Türk şirketlerinden BİTES ve HAVELSAN yer aldı. Onca şirketin arasında HAVELSAN ve BİTES dünyanın önde gelen şirketleri arasında kendisini gösterdi.

Bu yıl gerçekleştirilen yarışmada Türkiye’den finale kalan BİTES’in finalist ödülünü şirketin Genel Müdürlüğünü yapan Uğur Coşkun aldı.

Daha önceleri Savunma Sanayii Müsteşarlığının 2004 yılında açtığı ihalelerde sektöre girişini yapan BİTES, o yıllardan itibaren büyük projelere imzasını atmış ve katkı sağlamıştı.

Firma yaptığı ihracatlar sonucunda ABD ve İtalyan şirketleriyle uzun vadeli iş birlikleri imzalamaya hazırlanıyor.

ROKETSAN, TAI ve ASELSAN gibi şirketlerin savunma sanayisinde ilk 100’lerde olduğunu söyleyen Uğur Coşkun, sektörde var olmalarının sebebini ise devlete ve SMM’ye bağladı. İmkan ve fırsat verildiğinde dünya oyuncusu olduklarını söyleyen Coşkun, sıralamada yükselmek için durmadan çalıştıklarını da ifade etti.