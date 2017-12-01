Arap Yatırımcılar Türkiye’ye Geliyor!

Bir süredir durgunluk yaşayan gayrimenkul sektörü tekrar kıpırdanmaya başladı. Moral bozukluğuna neden olan durgunluk, bin kişilik Arap kabilesinin Türkiye’ye yatırım için gelmesinin ardından tekrar canlanacak.

Türk Arap Ülkeleri İşbirliği Derneği’nin desteğiyle Türkiye’ye 6-8 Aralık tarihlerinde İstanbul’a gelecek. İstanbul’da gerçekleştirilecek olan buluşmada 30 konut üretici ile 100’e yakın inşaat ve yapı malzemesi üreten Arap ülkelerinden gelen 1000 yatırımcıyla buluşacak.

İki ülkenin firmaları arasında işbirliği sağlanacak. TÜRAP Genel Başkanı Sabuhi Attar konu ile ilgili açıklamalarda bulunarak, Arap ülkelerinde ya da Türkiye’de gayrimenkul projeleri geliştirmede iş birliği olanakları sağlayacağını belirtti.

Ülkemde Karışıklık Olursa Türkiye’ye Giderim!

Gerçekleştirilecek olan organizasyonun sadece kaydı bulunan katılımcılara açık olduğunu belirten başkan, Türk Arap işbirliklerini ve Türkiye’nin yabancıya konut satışını arttıracak projeler geliştirdiklerini söyledi. 6-8 Aralık tarihinde olacak yani iki gün sürecek fuarda ikili görüşmeler sağlanacak.

Bugüne kadar Türkiye’ye gayrimenkul yatırımı yapmayan Arap yatırımcıları, bunun nedeni olarak pazara ilişkin güven problemlerini göstermişti. Bunun üstesinden markalaşma, uluslararası bir marka olmak ve marka birliğini arttırmak gibi hamlelerle gelinebileceğini söyleyen Attar, bu faktörleri gerçekleştirdikten sonra güven probleminin de ortadan kalacağına işaret etti. Türkiye’nin diğer ülkelere oranla arap yatırımcılara daha fazla konut satışı yapabileceğini söyleyen Attar, Suudi Arabistan ve Körfez ülkelerinin karışık olduğunu da hatırlattı.

Arap ülkelerindeki karışıklığa değinen Attar, bu karışıklıktan dolayı Arap yatırımcılarının güvenilir liman arayışına girdiklerini belirtti. Parası olan Arap vatandaşların Türkiye’den ev alayım ülkemde karışıklık olursa Türkiye’ye giderim diye düşündüğünü de belirtti.