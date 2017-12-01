Antalya’ya Denizin Altından Yürüyerek Girilecek!

Yatırımlar kıyı bölgelerde de devam ediyor. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Türel, yeni yatırımı anlattı. Denize yapılacak olan kruvaziyer limanı için açıklamalarda bulunan Türel, gelen turistin gemiden asansörle denizin içine ineceğini oradan da cam fanus içerisinde ilerleyip karaya çıkacağını söyledi.

Antalya’da düzenlenen bir kahvaltıda sivil toplum kuruluş derneği temsilcileri ile bir araya gelen Belediye Başkanı, Antalya’ya yapılacak olan projelerin detaylarını paylaştı. Yapılan yatırımların büyüklüğüne dikkat çeken Türel, Antalya’ya yapılan yatırımların ardından Antalya’nın turizmde daha fazla yol kat edeceğini, vatandaşların ve şehir esnaflarının bu durumdan olumlu etkileneceğini belirtti.

Dünya Üzerinde İlk!

Konyaaltı ilçesine yapılan yatırımları anlatan Türel, liman projesiyle dünya üzerinde bir ilki gerçekleştireceklerini belirtti. Türel, projeyi eleştirenler için de “vizyon fukaraları” deyimini kullandı.

Marka ve turizm şehrinin sözde kalmaması gerektiğini söyleyen Türel, projelerin söylemeyle değil de uygulamaya geçmeyle ilerleyeceğinden bahsetti. Söyleyerek bir yere varılmayacağını söyleyen Türel, rakipleriyle yarışmak suretiyle onlardan daha iyisini ortaya koyarak olacağını belirtti.

Önceden dünya ülkelerinin yarıştığını söyleyen Türel, artık ülkelerin değil şehirlerin yarıştığını söyledi. Şehirlerin geliştiğini ve güzelleştiğini söyleyen Türel, şehirlerin bu ilerlemesi konusunda kendilerinin duramayacaklarını belirtti.

Söz konusu projeyle Türkiye’ye gelecek olan turistler gemiden asansör yardımıyla denize inecek. Denizin içinden geçen fanustan yürüyerek geçen turist şehre bu fanus içinden ulaşacak.

Bu proje dünya üzerinde bir ilk ve şayet başarılı bir şekilde sonuçlandırılırsa, Antalya’ya gelmeyi düşünen turistler bu ayrıcalıktan dolayı düşüncelerini plana dönüştürecek.