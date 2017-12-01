Ucuz Et Uygulaması Yine Gündemde! Şikayet Var!
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Ucuz Et Uygulaması Yine Gündemde! Şikayet Var!


Ucuz Et Uygulaması Yine Gündemde! Şikayet Var!
Ucuz Et Uygulaması Yine Gündemde! Şikayet Var! Seda Polat - Tarih: 2017-12-01 Saat: 20:21:05
Anasayfa Eko Gündem Ucuz Et Uygulaması Yine Gündemde! Şikayet Var!

​Ucuz etin sadece iki mağazada satılması tartışmalar başlatmıştı. Bu tartışmalar üzerine eleştiri alan ucuz et Rekabet Kurumu’nun gündemine konu oldu.

Ucuz etin sadece iki mağazada satılması tartışmalar başlatmıştı. Bu tartışmalar üzerine eleştiri alan ucuz et Rekabet Kurumu’nun gündemine konu oldu.

Geçtiğimiz ay bakanlığın uygulamaya koyduğu ucuz et projesinde, ucuz etin sadece A101 ve BİM’de satılacağı duyurulmuştu. Bu durumun duyurulmasının ardından ucuz et ile ilgili tartışmalar başlamış, konu defalarca şikayet edilerek tekrar gündeme getirilmişti. Bu tartışmaların ardından Rekabet Kurumu’nun başkanlığını yapan Ömer Torlak, konu için Et ve Süt Kurumu’nu muhatap gösterdi.

Rekabete Engel mi Araştırılacak!

Torlak, ucuz etin ülkenin her yerinde satışa sunulması gerektiğini ve bu nedenle de her şehirde şubesi olan mağazalarla anlaşma sağlandığını belirtti. Tartışma olan konunun Et ve Süt Kurumu’nun özelinde olduğunu söyleyen Torlak, bu durumun rekabete aykırı herhangi bir durum teşkil edip etmediğini araştırdıklarını da söyledi. Bunlara ek olarak Et ve Süt Kurumu’nun belirli markadalar arasında kıstas oluşturarak satış sözleşmesi yapmadığını, ucuz etin satışa sunulacağı marketlerde aranan şartların belirtildiğini ve adı geçen iki market yani A101 ve BİM’in bu şartları sağladığını belirtti.

Ucuz et için Avrupa’dan canlı hayvan ithali de eleştiriliyordu. Çiftçiler Türk hayvancılığının desteklenmesini söyleyerek bu duruma karşı çıkıyorlardı. Bunun yanında son zamanlarda yem fiyatlarında %100’e yakın bir artışın olduğu ve hükümetin yem italatı için düğmeye bastığı biliniyor.

Geçtiğimiz ay uygulamaya konulan ucuz et projesi ortaya çıktığı günden bu yana gündemden düşmedi. Ucuz et satışının A101 ve BİM’e verilmesinin ardından da Migros et fiyatlarını düşürmüştü. Bu da günlerde gündemde kalmıştı.

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