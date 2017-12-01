Halk Bankası’ndan İftiralara Net Bir Cevap Geldi!

Halk Bankası’na atılan iftiraların ardı arkası kesilmedi. Bunun üzerine de banka açıklamalarda bulundu. Söylentilere ve haberlere yönelik olarak Halk Bankası, mahiyeti belirsiz ve hukuksuz bir ticari işleme taraf olmadıklarını, yine mahiyeti ve kaynağı belli olmayan bir transfer işlemi gerçekleştirmediklerini söyledi.

ABD’de görüle davaya ilişkin söylenti ve haberlere yönelik yapılan açıklama KAP yani Kamuyu Aydınlatma Platformu’ndan yayımlandı.

Söz konusu açıklamada bazı görsel ve yazılı basın kuruluşlarının yayınlarında Amerika’da görülen davaya ilişkin ortaya sürülen iddialar ile Halk Bankası’nı ilişkilendirdiklerini, bu durumun da bankanın yaptırım karalarına aykırı hareket ettiğine dair bir oldu meydana getirdiğini, bu eylemlerin de müşteriler, kamuoyu ve yatırımcıları yanıltıcı nitelikte etki yarattığını ifade etti.

Denetimler Gerçekleştirildi! Olumsuz Bir Durum Tespit Edilmedi!

Yapılan haberlerin, ortaya atılan iddiaların ve bu durumdan yararlanarak bir kısım medya taraftarının haberlerinde kişisel yaklaşım ve yorumlara yer verdiğini söyleyen Banka, söz konusu haberlerin bankanın güven ve itibarını sarsacak nitelikte olduğunu belirtti.

Halk Bankası’nda yapılan tüm işlemlerin ulusal ve uluslararası düzenlemelere her zaman eksiksiz bir şekilde uyduğunu, is ortaklarının, paydaşlarının ve mevduat sahiplerinin haklarının korunması için tüm tedbirlerin alındığını belirtildi.

İlgili döneme ilişkim denetimlerle ilgili de açıklama yapılarak. Söz konusu dönemde yapılan denetimlerde dış ticaret işlemleri de dahil olmak üzere gerçekleştirilen işlemlerde herhangi bir aykırılığın tespit edilmediğinin altı çizildi.

Banka ayrıca, herhangi bir ülkeyle bağlantılı olarak mahiyeti belirsiz ve hukuksuz bir ticari işleme taraf olunmadığını da belirtti.