Nasa Roketlerini Türk Girişimi Görüntülüyor
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Nasa Roketlerini Türk Girişimi Görüntülüyor


Nasa Roketlerini Türk Girişimi Görüntülüyor
Nasa Roketlerini Türk Girişimi Görüntülüyor Hatice Demir - Tarih: 2017-12-02 Saat: 08:11:29
Anasayfa Eko Gündem Nasa Roketlerini Türk Girişimi Görüntülüyor

Türk girişimi Miops tarafından üretilen cihaz Nasa roketlerinin kalkış anlarını görüntülüyor.

Her ne kadar teknoloji oldukça hızlı ilerlese de insanoğlunun sahip olduğu kapasite bu ilerlemeye istenilen ölçüde uyum sağlayamıyor. Örneğin anlık olarak gerçekleşen olayların fotoğraf makineleri ile kayıt altına alınması için çok hızlı bir refleks sahibi olmanız bile yeterli olmuyor. Bu konudaki ihtiyacı fark eden yerli girişim Miops firması gerçekleşen olaylara karşı kamera ve flaşı tetikleyerek fotoğrafçının kişisel refleksi ile yakalayabilmesinin mümkün olmadığı hızlı olayların fotoğraflanabilmesini sağlıyor.

Kısa Sürede 10 Bin Ürün Satıldı

Konu ile ilgili bilgi veren girişimin kurucu ortaklarından Onur Çelik, gerçekleştirilen proje ile çok kısa sürede tepkilerin oluşmasının sağlanarak anlık olayların cihazları ile kayıt altına alınabildiğini ifade etti. Çelik Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi yani NASA’nın da kendi ürünlerini roketlerinin kalkış anını yakalayabilmek amacı ile kullandığını belirtirken faaliyete geçtikleri 2016 yılının Ekim ayından bu yana toplamda 10 binin üzerinde cihaz satışı gerçekleştirdiklerini söyledi. Çelik bir Türk girişimi olarak NASA’ya ürün satışı gerçekleştirmekten mutlu olduklarını sözlerine ekledi.

Amerikan Ordusu İse Bomba İnfilak Testlerinde Kullanıyor

Konu ile ilgili açıklamalarında Çelik ürünün Amerikan Ordusu tarafından da kullanıldığını belirtti. Özellikle bomba infilak testlerinde bombanın patlayış anının görüntülenebilmesini sağlayan cihaz sayesinde oluşan zarar ve bombanın etkileri daha kolay belirlenebiliyor.

Fotoğraf Çekimi Değil Makinenin Yönetilmesini Salıyor

Ürettikleri cihaz ile ilgili de bilgi veren Çelik, ürünün fotoğraf çekmediğini, fotoğraf makinesine bağlanılarak makinenin yönetilmesini sağladığını belirtti. Cihaz makineyi bağlanıldıktan sonra cep telefonu ya da cihaz ara yüzünden kullanılabildiğini ifade eden Çelik bir kere ayarlanmasının ardından ilgili modda cihazın istenilen miktarda fotoğrafın çekilmesini sağladığını sözlerine ekledi.

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