Big Bang 2017 Yarışmasında Girişimcilere 17 Milyon Dağıtıldı
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Big Bang 2017 Yarışmasında Girişimcilere 17 Milyon Dağıtıldı


Big Bang 2017 Yarışmasında Girişimcilere 17 Milyon Dağıtıldı
Big Bang 2017 Yarışmasında Girişimcilere 17 Milyon Dağıtıldı Hatice Demir - Tarih: 2017-12-02 Saat: 08:33:51
Anasayfa Eko Gündem Big Bang 2017 Yarışmasında Girişimcilere 17 Milyon Dağıtıldı

İstanbul Teknik Üniversitesi bünyesinde yer alan girişimcilik merkezinin düzenlediği Big Bang 2017 yarışmasında girişimcilere 17 milyon dağıtıldı.

Ülkemizde girişimciler için gerçekleştirilen yarışma ve destek programları her geçen gün artıyor. Bu alanda ilklerden olan Big Bang Startup Challange 2012 yılından bu yana birçok girişimcinin hayallerini gerçekleştirmesini ve ihtiyaç duyduğu desteği almasını sağlıyor. İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) bünyesindeki girişimcilik merkezi İTÜ Çekirdek’in düzenlediği Big Bang 2017 yarışmasında 11 bin girişim arasından belirlenen 20 finalist en yüksek yatırımı alabilmek için mücadele etti. Girişimlere yapılan toplam yatırım miktarı 14 milyon lirayı bulurken yarışmacılara verilen ödüller ile birlikte toplam dağıtılan miktar 17 milyon liraya ulaştı.

Eyedius 1 Milyon 390 Bin TL Yatırım Aldı

Big Bang 2017 yarışmasının birincilik ödülü ve en çok yatırım alan kuruluşu Eyedius oldu. Bu girişim yüz tanıma ve gelişmiş takip sistemleri ile güvenlik alanındaki sorunların çözümünü sağlıyor. ilk kullanım alanı olarak mesai takibinde manyetik kartların yerini alması amacına sahip olan Eyedius, ileride daha farklı ihtiyaçların da karşılanması için devreye girebilecek.

Doğal Gıda Koruyucusu Nanomik 780 Bin Lira Yatırım Elde Etti

Yarışmada yer alan bir diğer ürün Nanomik tarladan sofraya en doğal koruma sloganı ile yiyecek israfını engellemeyi amaçlayan bir ürün. Biyoteknoloji alanındaki ürün mikroorganizmalar nedeni ile ortaya çıkan ürün kayıplarının önlenmesi için kimyasallar yerine kullanılacak.

Yarışmada üçüncülüğü ise Scotium isminde bir startup elde etti. Girişimin elde ettiği toplam yatırım miktarı 400 bin lira oldu. 

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