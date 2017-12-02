Bulvar Loft Projesinde Son Fırsat
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Bulvar Loft Projesinde Son Fırsat


Bulvar Loft Projesinde Son Fırsat
Bulvar Loft Projesinde Son Fırsat Elif İşçi - Tarih: 2017-12-02 Saat: 09:04:12
Anasayfa Emlak Bulvar Loft Projesinde Son Fırsat

Ankara İncek bölgesinde yapımı tamamlanmak üzere olan Bulvar Loft kampanyasında yüzde 21 oranında kar sağlamak için son haftanın olduğu belirtildi.

Türkiye’de ilk defa uygulamaya koyduğu ‘kâr fırsatı modeli’ ile hayata geçirdiği konut projelerinde fiyatlarda meydana gelecek artışları ilk günden açıklayan Akfen İnşaat ve Akfen Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (GYO) Adi Ortaklığı’nın Ankara’da yapımına devam ettiği Bulvar Loft projesindeki kampanyanın son haftaya girildi. 10 Aralık’ta tamamlanacak kampanyada Akfen İnşaat ve Akfen GYO, geçen yıl yapımına başladığı Bulvar Loft projesinin teslim edileceği 2019 yılının başına kadar daire sahiplerine yüzde 21’lik kâr fırsatı sunuyor. Kampanya kapsamında Bulvar Loft projesinden konut alanlara kâr fırsatının yanı sıra bir ödeme kolaylığı olarak da 48 ay vade farksız ödeme seçeneği sağlanıyor.

10 Aralık'a Kadar Konut Satın Alana %21 Kar Fırsatı

Konuyla ilgili bilgi veren Akfen Danışmanlık ve Proje Geliştirme Genel Müdürü Barış Barçak, konut alıcısına projedeki birimlerin ne zaman zamlanacağını lansman döneminde gösterdikleri bu modelin ev sahipleri tarafından takdirle karşılandığını ve sektörde de örnek alındığını söyledi.

Barçak, “Konut satın almaya yönelik iştahın yeniden oluşmaya başladığı bu dönemde hayata geçirdiğimiz yeni kampanyamız çok ilgi gördü. 10 Aralık’ta son bulacak kampanyamız ile projede hiçbir zaman fiyatların geri gelmeyeceğini açıklıyoruz. Böylelikle 10 Aralık’a kadar bizden konut alanlar, bu tarihten itibaren satın alacaklardan hiçbir dönemde aynı ya da daha pahalıya daire sahibi olmayacaklar” ifadelerini kullandı.

Ankara’nın popüler gelişim alanı İncek’in kendilerinin ardından hayata geçirilen konut projeleri ile birlikte Türkiye’nin en çok değer kazanan bölgeleri arasına girdiğine dikkat çeken Barış Barçak, İncek’te 5 yıl önce metrekaresi 2 bin 500 liraya satılan konutların değeri 6 bin liraya kadar yükseldiğini sözlerine ekledi.

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