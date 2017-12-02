Çiftçiye Başbakanlık’tan Güzel Haber: Borçlar 1 Yıl Ertelendi
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Çiftçiye Başbakanlık’tan Güzel Haber: Borçlar 1 Yıl Ertelendi


Çiftçiye Başbakanlık’tan Güzel Haber: Borçlar 1 Yıl Ertelendi
Çiftçiye Başbakanlık’tan Güzel Haber: Borçlar 1 Yıl Ertelendi Hatice Demir - Tarih: 2017-12-02 Saat: 08:56:21
Anasayfa Eko Gündem Çiftçiye Başbakanlık’tan Güzel Haber: Borçlar 1 Yıl Ertelendi

Bu yıl yaşanan doğal afetlerden etkilenen çiftçilerin borçlarına bir yıllık erteleme olanağı getirildi.

Başbakanlık tarafından gerçekleştirilen yazılı açıklamada bu yıl yaşanan doğal afetler nedeni ile zor duruma düşen çiftçilerin rahatlatılması için gerçekleştirilen çalışmalar hakkında bilgi verildi. Açıklamada Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerine borçları olan çiftçilerin borçlarına Bakanlar Kurulu kararı ile bir yıllık erteleme olanağının getirildiği ifade edildi.

80 Bin Çiftçi Bu İmkandan Yararlanabilecek

Konu ile ilgili verilen bilgilerde 80 bin çiftçinin bu imkandan yararlanmasının beklendiği ifade ediliyor. Bakanlar Kurulu kararının açıklanmasının ardından çiftçilerin bu erteleme imkanından yararlanabilmek için belirli bir süre içerisinde borçlu oldukları kuruma başvurmaları ve gerekli yapılandırma işlemlerini gerçekleştirmeleri gerekiyor. Konu ile ilgili bilgi sahibi olan Ziraat Bankası şubeleri ve Tarım Kredi Kooperatifleri çiftçilerin bu işlemlerini kısa sürede gerçekleştirerek yapılandırmalarını tamamlayacak.

Bakan Fakıbaba Sigorta Ödemeleri Konusunda Hızlandırma Yapılacağını Söylemişti

Özellikle Antalya’nın Demre, Finike ve Kumluca ilçelerinde etkili olan fırtına ve hortumun ardından bölgedeki çiftçilerin büyük çoğunluğu sıkıntı yaşamıştı. Ülkemizin örtü altı yetiştiriciliğinin en önemli merkezlerinden olan bu bölgede yaşanan doğal afet birçok çiftçinin seralarının zarar görmesine ve tamamen kullanılamaz hale gelmesine neden olmuştu. Afet sonrasında Antalya’da çiftçiler ile bir araya gelen Gıda, tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba konu ile ilgili açıklasında sigorta kapsamındaki tespit edilecek hasarların en kısa sürede tazmin edileceğini belirtmiş ve bu konuda başta Tarsim olmak üzere ilgili kuruluşlara direktif verdiğini söylemişti.

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