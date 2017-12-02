TürkAkım Projesinde Acele Kamulaştırma Kararı Alındı

Türkiye’nin doğalgaz boru hattı alanında en büyük girişimlerinden biri olan TürkAkım’da işler hızlanıyor. Projenin karadan geçişini sağlayacak çalışmaların yakında başlayacağı ifade edilirken kamulaştırma işlemi ile ilgili de Bakanlar Kurulu kararı Resmi Gazetede yayımlandı.

Deniz Geçişinin Yüzde 30’u Bitirildi

Rusya’dan Türkiye’ye güvenli bir şekilde doğalgaz rezervlerinin taşınmasını sağlamak amacı ile başlatılan bu projenin deniz geçişinin yüzde 30’luk kısmının tamamlandığı belirtiliyor. Toplamda deniz tabanına kurulan 555 kilometre uzunluğundaki boru hattının bu bölümü 7 aylık çalışmanın ardından tamamlanmış oldu. 4 Kasım tarihinde Türk ekonomik münhasır bölgesine giriş yapan dünyanın en büyük inşaat gemisi Pioneering Spirit tarafından 2 bin 191 metre derinliğinde gerçekleştirilen boru döşenme işlemi hali hazırda günde 4 km hızla gerçekleşiyor.

Kıyıköy’den Kara Çıkacak

Projenin deniz kısmının tamamlanması ile birlikte karaya çıkışı Kıyıköy’den gerçekleşecek. Ardından Tekirdağ ve Kırklareli üzerinden Güney ve Güneydoğu Avrupa’ya kadar uzanan bir doğalgaz boru hattı döşemesi gerçekleştirilecek. Türkiye Rusya’nın sahip olduğu zengin doğalgaz rezervlerinden direk olarak nemalanabilecek ve de Avrupa’nın da ihtiyaç duyduğu doğalgaz ülkemiz üzerinden taşınmış olacak.

Bu kapsamda Bakanlar Kurulu tarafından alınan karar ile birlikte Tekirdağ ve Kırklareli illerimizde TürkAkım projesinin güzergahında yer alan taşınmazlar ve de proje kapsamında ihtiyaç duyulan sabit tesis, ulaşım yolları, enerji nakil hatları ve anot yatakları için ihtiyaç duyulan taşınmazlar Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ tarafından acele kamulaştırmaya tabi tutulacak.