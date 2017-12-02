Perakende Satışların Yüzde 10’u E-ticaret İle Gerçekleşiyor

2017 yılı online ticaret ile uğraşanlar için oldukça iyi sonuçlar verdi. Dünya genelinde gerçekleştirilen bir araştırmada online perakende satışların geleneksel satışlara oranla 4 kat daha hızlı artış göstereceği ve 2,3 trilyon dolara ulaşacağı belirtildi. Türkiye’de ise online işlemlerin toplam perakende satışları içerisindeki payı yüzde 4 seviyesine yaklaşıyor.

17,5 Milyar Liralık Bir Sektör

Ülkemizdeki online perakende ticaret hacmi 2017 yılı sonunda 17,5 milyar liraya ulaşacak. Her geçen günde bu rakamın katlanarak artması bekleniyor. Özellikle orta sınıfın bilgisayar ve internet kullanımını arttırması nedeni ile online ticaretin geleneksel ticarete oranla daha hızlı büyüyeceği tahmin ediliyor.

eMarketer araştırma şirketi tarafından hazırlanan raporda küresel bazda 2016-20121 yıllarına ait küresel perakende satış tahminde doların diğer para birimleri karşısından beklenenin üzerinde değer kazanması nedeni ile revize edildi. Raporda küresel perakende satışların bu yıl yüzde 5,8 artış göstererek 22,73 trilyon dolara ulaşacağı ifade edilirken, online perakende satışların ise yıl sonunda toplamda yüzde 23,2 sıçrama gerçekleştirerek 2,3 trilyon dolar seviyesine gelmesini beklediklerini açıkladı.

Çin’de Sınır Ötesi E-Ticaret Satışları 100 Milyar Doları Geçiyor

Dünyanın perakende ve üretim merkezi Çin e-ticaret alanındaki başarısı ile de dikkatleri üzerine çekiyor. 2017 yılı sonunda Çin tarafından gerçekleştirilecek toplam sınır ötesi online perakende satışlarının toplamının 100 milyar doları geçeceği belirtilirdi.

Amazon Zirvede Alibaba İkinci Sırada

Yapılan araştırmada e-ticaret alanında Çin firmalarının başarılarına rağmen Amazon hala liderliğini korumaya devam ediyor. İkinci sırada ise Alibaba yer alıyor.