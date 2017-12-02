Media Markt'tan Cep Telefonu Alacaklara Müjde

En yeni teknolojileri rakipsiz fiyatlarla tüketicilerle buluşturan Avrupa'nın açık ara 1 numaralı elektronik perakendecisi MediaMarkt, avantajlı bir kampanya daha düzenliyor. Bu hafta sonu geçerli olacak kampanyayla cep telefonu almak isteyenlere 10 ay vadeli 0 faizli kredi fırsatı veren MediaMarkt, bu sayede tüketicilere ödeme kolaylığı sağlıyor.

Kredi alt limitsiz, tüm cep telefonlarında geçerli olacak kampanyada tüketiciler kredilerini MediaMarkt mağazalarında veya DenizBank şubelerinde kullanabilecek.