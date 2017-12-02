Media Markt'tan Cep Telefonu Alacaklara Müjde
Advert Advert Advert


Media Markt'tan Cep Telefonu Alacaklara Müjde


Media Markt'tan Cep Telefonu Alacaklara Müjde
Media Markt'tan Cep Telefonu Alacaklara Müjde Elif İşçi - Tarih: 2017-12-02 Saat: 09:12:17
Anasayfa Şirketler Media Markt'tan Cep Telefonu Alacaklara Müjde

MediaMarkt tarafından başlatılan bir kampanyanın ardından cep telefonu almak isteyenlere faizsiz kredi desteği verilecek.

En yeni teknolojileri rakipsiz fiyatlarla tüketicilerle buluşturan Avrupa'nın açık ara 1 numaralı elektronik perakendecisi MediaMarkt, avantajlı bir kampanya daha düzenliyor. Bu hafta sonu geçerli olacak kampanyayla cep telefonu almak isteyenlere 10 ay vadeli 0 faizli kredi fırsatı veren MediaMarkt, bu sayede tüketicilere ödeme kolaylığı sağlıyor.

Kredi alt limitsiz, tüm cep telefonlarında geçerli olacak kampanyada tüketiciler kredilerini MediaMarkt mağazalarında veya DenizBank şubelerinde kullanabilecek.

mediamarkt ekonomi haber basın bülteni
KREDİ HABERLERİ
ABank'tan Yeni Yıla Özel Faiz Oranlarıyla Anında Kredi! ABank'tan Yeni Yıla Özel Faiz Oranlarıyla Anında Kredi! ABank, 2017'nin sonuna, yeni yılın başına yaklaşılması sonucunda müşterilerinin yeni yıla girerken tüm bireysel ihtiyaçlarını anında karşılayabilmeleri için ihtiyaç kredisi sunuyor.
2018 Öncesinde Yapı Kredi’den Günde 10 TL’ye 10.000 TL İhtiyaç Kredisi!
2018 Öncesinde Yapı Kredi’den Günde 10 TL’ye 10.000 TL İhtiyaç Kredisi! Yapı Kredi Bankası Yılbaşı öncesi tüm bankalarda olduğu gibi Özel kredi imkanı sunuyor. 10.000 TL tutarlı ve 48 ay vadeli kredi başvuru detayları.
Denizbank'tan Günde 9 TL'den Başlayan Taksitle Yeni Yıl Kredisi!
Denizbank'tan Günde 9 TL'den Başlayan Taksitle Yeni Yıl Kredisi! Denizbank, yüzde 0,99'dan başlayan faiz oranları ve 48 ay vadeye kadar uzanan ödeme olanları ile 2018'e özel ihtiyaç kredisi kampanyası düzenledi.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
Farklı Bankanın ATM’sinden Yapılan İşlem Ücretinde Değişiklik Yapıldı
Farklı Bankanın ATM’sinden Yapılan İşlem Ücretinde Değişiklik Yapıldı
Hükümetin Politikası Daima Çalışan Vatandaşı Destekleyecek
Hükümetin Politikası Daima Çalışan Vatandaşı Destekleyecek