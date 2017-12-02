Global Blue Yeni Uygulamasını Tanıttı

Global Blue, dünya genelinde “Tax Free” alışveriş yapan ziyaretçilerin yanlarından ayırmayacakları ve kendilerine her aşamada yardımcı olmak üzere geliştirilmiş SHOP TAX FREE uygulamasını hizmete sunuyor.

Güçlü yeni özellikleri arasında, vergi iadelerinin anında takibi, gelişmiş harita seçenekleri, tüm dünyadaki destinasyonlar için kapsamlı Tax Free Alışveriş bilgileri ile dijital SHOP TAX FREE Kartı bulunuyor. Uygulama, hem iOS hem de Android cihazlarda kullanılabiliyor.

Global Blue seyahat eden ve alışveriş yapan ‘’Globe Shopper’’lar için, Tax Free Alışveriş’in her aşamasında sorunsuz ve kişiselleştirilmiş bir deneyim sağlayacak şekilde tasarlanmış olan yeni SHOP TAX FREE uygulamasını kullanıma açtı. Bu yeni sürüm, Global Blue’nun mevcut SHOP TAX FREE uygulamasının yerini alacak nitelikte olarak; İngilizce, Rusça ve Çince dillerinde tasarlandı.

Global Blue’nun uluslararası alışveriş yapan ziyaretçiler için kişiselleştirilen dijital tax free uygulaması SHOP TAX FREE hakkında bilgi veren Global Blue Tax Free Alışveriş Ürünlerinden sorumlu Senior VP Tomas Mostany, “Bu uygulama tax free alışveriş deneyimi sunma hedefimizin en son yeniliğini oluşturuyor. Seyahat edenler artık, Tax Free alışveriş yapmak için ihtiyaç duyacakları her şeyi avuçlarının içinde sunan akıllı bir araca sahipler” diye konuştu.

Üye işyerleri için de bu hizmetin fark yarattığını ve onların kendi müşterilerine perakende sektöründe en iyi tax free alışveriş hizmeti sunmalarını mümkün kıldığını belirten Mostany, “Bu uygulama, müşteri memnuniyeti ve hizmet avantajlarının yanı sıra, daha fazla müşterinin mağazaları ziyaret etmesini, kayıt için daha az zaman harcamalarını, tamamlanan Tax Free iadelerinin sayısının artmasını ve böylece üye işyerleri için daha fazla gelir elde edilmesini mümkün kılacak” diye konuştu.

Tax Free Alışveriş Yolculuğu Artık Daha Keyifli

Bu uygulama, ‘’Globe Shopper’’ların Tax Free Alışveriş deneyimlerini iyileştirmek üzere Global Blue tarafından dijital olarak geliştirilen çeşitli uygulamaların son ürünü. Öncelikle, sürekli Tax Free Alışveriş yapan ‘’Globe Shopper’’ları hedefleyen bu uygulama, kişilerin planlama, alışveriş ve Tax Free iadesi aşamalarında ihtiyaç duyacakları her şeyi cep telefonları aracılığı ile hizmete sunuyor.

Hızlı ve kolay kullanımı olan bu özelliklere erişim, sürekli Tax Free hizmetini kullanan ‘’Globe Shopper’’lar için son derece yararlı olacak.

Uygulama, Tax Free Alışveriş sistemi konusunda daha az bilgi sahibi olan ‘’Globe Shopper’’lara gerçek zamanlı destek sağlayacak şekilde tasarlanmış olup, yenilikçi bir diğer hizmetimiz olan Mobil Müşteri Hizmetleri uygulamasını tamamlıyor. İşlemle birlikte akıllı telefonlara gönderilen e-posta ve SMS bildirimleri müşterilere Tax Free Alışverişlerinde takip etmeleri gereken adımlar ile ilgili yol gösteriyor.

Yeni SHOP TAX FREE uygulamasının temel özelliklerinden bazıları ise şöyle;

İade Takibi ve Yönetimi

Uygulama, müşterilerin kendi vergi iadelerini etkin biçimde yönetmelerine takip etmelerine yardımcı olacak bir dizi kapsamlı özellik içeriyor. Kullanıcılar, tüm iadelere, tek bir tuşa dokunarak anında ulaşabilir ve takip edebilir. Aynı zamanda anlaşılabilir uyarılar da uygulamanın desteklenmesini sağlıyor.

Konum tespit hizmeti sayesinde, uygulama kullanıcılarını en yakın Gümrük ve İade ofislerine yönlendiriyor.

Uygulamaya eklenen Global Blue İade Hesaplama aracı, anlık döviz bilgileri ve otomatik olarak para birimi çevirimi sağlıyor. Kullanıcılar, Tax Free Alışverişlerinde minimum alt satın alma tutarı ve yerel kurallar gibi bilgilere de bu uygulamadan erişebilirler.

Uygulama açıldığında telefonun kamerasını kullanarak, pasaportun taranması ve Global Blue SHOP TAX FREE Kartına tek tuşla kayıt yaptırılması mümkündür. Böylece kayıt işlemi kısa sürede tamamlanıyor. Tüm dünyada 305 bin mağazada geçerli SHOP TAX FREE Kartı, ”Globe Shopper’’ların, Tax Free Formu doldurma zahmeti yaşamadan KDV iadelerini talep etmelerine olanak sağlıyor. Kayıt işlemi tamamlandıktan sonra uygulama, sanal bir SHOP TAX FREE kartı üretir ve bu kart kolayca kullanılmak üzere Apple Cüzdan’a da eklenebilir.

Telefonun kamerası ayrıca dâhili bir barkod okuyucu olarak da kullanılabilir ve böylece Tax Free Formları kolayca tanımlanır ve anında canlı iade takibinin birçok avantajından yararlanılabilir.

Gelişmiş Harita ve Konum Tespiti

Uygulamanın harita özelliği, gelişmiş arama işleviyle “Globe Shopper’’ların şehir, marka ve mağaza adı girerek alışverişlerini planlamalarını mümkün kılıyor. Uygulama ayrıca, kullanıcıları mağazalara götüren navigasyon özelliği ile alışverişin yoğun olduğu bölgeleri de gösteriyor. Global Blue, dünyadaki tüm iade noktalarını ve üye işyerlerini içerecek şekilde bu uygulamayı sürekli güncelleyecektir.

Bu uygulama aynı zamanda seyahat eden kişilerin varış noktalarında, coğrafi konum işaretleme özelliğini kullanarak şehirleri keşfetmelerine ve beğendikleri mağazaları işaretlemelerine yardımcı olan güçlü bir araç olma niteliği taşıyor. Üye işyerleri de, coğrafi işaretleme özelliği sayesinde, özel yeni mağazalarını tanıtabilir, Tax Free Alışveriş yapan müşterilerini en yakın iade ofislerine yönlendirebilir ve böylece yeni pazarlama fırsatları yakalayabilirler.