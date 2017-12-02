Gaziantep'ten Elektrikli Otobüs Adımı
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Gaziantep'ten Elektrikli Otobüs Adımı


Gaziantep'ten Elektrikli Otobüs Adımı
Gaziantep'ten Elektrikli Otobüs Adımı Elif İşçi - Tarih: 2017-12-02 Saat: 09:52:45
Anasayfa Eko Gündem Gaziantep'ten Elektrikli Otobüs Adımı

Gaziantep'te akıllı şehir uygulamaları için bir adım daha atıldı. Son dönemlerde yaygınlaştırılması beklenen elektrikli otobüsler şehirde kullanılmaya başlandı.

Toroslar EDAŞ,Gaziantep’te 2016 yılında başlattığı ‘Akıllı Şehir’ örnek uygulama çalışmalarına devam ediyor. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı ile koordineli olarak yürütülen ve ‘Akıllı Şehir’ uygulamaları arasında öncü niteliği taşıyan ‘KRİTA’ (Akıllı Şehirlerde Kritik Altyapıların Yönetimi Projesi) projesinde, güneş enerjisinin sürekli takibine dayalı yapısıyla güneşten elektrik üreten akıllı çiçek sistemlerinin ardından elektrikli otobüsler de Gaziantepliler ile buluştu.

Sessiz ve Çevreci Otobüsler

Proje kapsamında hızlı şarj altyapısının tamamlanmasıyla Temsa tarafından temin edilen MD9 ElectriCITYmodel elektrikli otobüsler Gaziantep Masal Parkı’nda hizmete başladı. Otobüsün güzergâhı Otogar-Çarşı olarak belirlendi. Elektrikli otobüs ile birlikte Gaziulaş Otobüs İşletme Garajına şarz istasyonu kurulmuştur. Sefere çıkan MD9 ElectriCITY otobüsün araç tam doluluğunu sağlanması ile günlük 472 yolcu taşıması planlanırken; tamamen yerli teknolojilerle üretilen otobüs aynı hatta çalışan bir dizel araç ile karşılaştırıldığı zaman akaryakıt kullanımında ortalama km başına 0.26 litrelik tasarruf edilecektir. Egzoz gazından kaynaklanan hava kirliliğini ortadan kaldıran otobüslerle karbon salımının önüne geçilecektir. Elektrikli otobüsler, günde 240 kilometre yol alabiliyor ve elektrik dışında hiçbir enerji kaynağı kullanmamaktadır. Proje tamamlandığında Türkiye'nin ilk akıllı park uygulamasının gerçekleşmesi planlanmaktadır.

Krita Projesi Hakkında

Masal Park Genelinde Uygulanacak Projenin 6 odak noktası bulunuyor.

Akıllı aydınlatma: Proje bölgesinde tesis edilecek akıllı aydınlatma sistemi ile birlikte kamusal aydınlatmada enerji verimliliğine yönelik çalışmalar yürütülecek, park alanında halka açık 4G internet hizmeti sağlanacaktır.

Elektrikli ulaşım: Elektrikli toplu ulaşım çözümlerini destekleyen hızlı şarj altyapısı kurularak şehirlerimizde temiz ulaşım sistemlerinin tanıtılması ve test edilmesi sağlanacaktır.

Altyapı çözümleri: Proje bölgesindeki elektrik tedariki kalitesinin artırılması ve şebekenin modernize edilmesi amacıyla çalışmalar yürütülecek, ‘Enerji Depolama’ ünitesi ile şebeke yapısı güçlendirilecektir.

Yenilenebilir çözümler: Park alanında kurulacak güneş takip mekanizmasına sahip ‘Smartflower’ ürünleriyle kentsel alanda yenilenebilir enerji üretimi yapan yüksek verimliliğe sahip sistemler kurulacaktır.

Belediyecilik çözümleri: Kentsel alanlarda Belediye ve altyapı işletmecilerinin faaliyetlerinin koordinasyonunu amaçlayan yazılım platformu geliştirilecektir.

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