İşçi ve İşverenden Fedakarlık Bekliyoruz

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren asgari ücret konusunda Asgari Ücret Tespit Komisyonu yılın ilk toplantısını Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında gerçekleştirdi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu'nun ev sahipliğinde toplanan komisyonda TÜRK İŞ Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat, TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç ve çok sayıda işçi ve iş veren temsilcisi yer aldı.

Bakan Sarıeroğlu toplantının açılışında gerçekleştirdiği konuşmada ekonominin güçlenmesinin çalışma barışının korunduğu ölçüde mümkün olduğunu dile getirerek bu sayede üretim ve büyümenin artacağını söyledi. Asgari ücretin ülkemizin en temel konu başlıkları arasında yer aldığını ve milyonlarca çalışan ile birlikte ailelerini de etkilediğini söyleyen Bakan devletin çalışanlara ödenecek minimum bedeli belirleyerek insanlara güvence sağlaması gerekliliğinin önemini vurguladı.

Emekçiyi de İşvereni de Korumalıyız

Konu ile ilgili açıklamalarında Sarıeroğlu sadece emekçinin değil işverenin de korunması gerektiğini dile getirerek yapılacak çalışmaların işverenlerin piyasa koşulları karşısında rekabet edebilirliklerini teminat altına alacak bir yolda ilerlemesi gerektiğinin altını çizdi.

İşçimiz de İşverenimiz de Fedakarlıkta Bulunmalı

Konu ile ilgili değerlendirmelerde geçtiğimiz günlerde meclisten geçen torba yasa ile birlikte işçilerin gelirlerinin asgari ücretin altına düşmemesi için vergi diliminde gerçekleştirilen düzenlemenin de hesaba katılması gerektiğini ifade eden bakan, hem işçimizin hem de işverenimizin karşılıklı fedakarlıklarda bulunarak iki taraf için en iyi sonuca ulaşmasını istediklerini belirtti.

Aralık Sonunda Açıklanacak

Asgari Ücret Tespit Komisyonunun çalışmaları aralık ayı boyunca devam edecek. Komisyondan çıkan karar ise Aralık ayı sonunda açıklanacak.