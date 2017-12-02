Flynn Konuştu, ABD Borsası ve Dolar Düşüşe Geçti
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Flynn Konuştu, ABD Borsası ve Dolar Düşüşe Geçti


Flynn Konuştu, ABD Borsası ve Dolar Düşüşe Geçti
Flynn Konuştu, ABD Borsası ve Dolar Düşüşe Geçti Hatice Demir - Tarih: 2017-12-02 Saat: 10:19:39
Anasayfa Eko Gündem Flynn Konuştu, ABD Borsası ve Dolar Düşüşe Geçti

ABD Başkanı Donald Trump’ın eski Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Flynn itirafçı oldu.

ABD Başkanı Donald Trump’ın eski Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Flynn Federal Soruşturma Bürosuna (FBI) yalan söylediğini kabul ederek soruşturma kapsamında bilgi vermeye başladı. Bu yaşananlar global anlamda doların ve ABD hisselerinin değer kaybetmesine neden oldu.

Dolar Dünya Genelinde Değer Kaybetti

Michael Flynn ABD Başkanlık seçimi sürecinde Rusya ile Donald Trump arasındaki ilişkilerin bir numaralı ismi olarak görülüyor. Flynn’in geçmişte Rusya’nın eski Washington Büyükelçisi olan Sergey Kislyak ile gerçekleştirdiği görüşmeleri itiraf etmesinin ardından hem ABD Borsası hem de dolar sert bir düşüş gerçekleştirdi.

Trump Yönetimi Tehlikede

Flynn tarafından Özel Yetkili Savcı Robert Mueller ile iş birliği gerçekleştirilmiş olmasının Trump yönetimini riske sokacağı uzmanlar tarafından ifade ediliyor. Başkanlık seçimleri sırasında Rusya’nın seçimlere hile karıştırdığı gerekçesi ile geçtiğimiz aylarda birçok Rus ajan istenmeyen kişi ilan edilerek sınır dışı edilmişti. Konu ile ilgili Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Michael Flynn üzerinden başladığı operasyonlarda, Flynn tarafından birçok ülke ile görüşmeler yapıldığı ve bu görüşmelerde Trump yönetiminin sağlanması amacı ile anlaşmalar sağlandığı tespit edilmişti.

Türk Lobisi de Flynn İle Çalışmış

Donald Trump’ın seçildiğinin belli olmasının ardından Türk lobisinin de Flynn ile çalışma yaptığı tespit edilmişti. Flynn 100 bin dolar ücret karşılığında Türk tarafının isteklerini karşılamak adına bir makale kaleme almış ancak kısa süre içerisinde ortaya çıkan Rusya ile ilişkiler sorunları nedeni ile Başkan Trump tarafından görevinden alınmıştı.

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