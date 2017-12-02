Migros'tan Engelsiz Yaşam İçin Çalışma

Öncü uygulamaları ve farklılaşan hizmet kalitesiyle müşterilerine en iyi alışveriş deneyimini sunan Migros, engelli ve yaşlı müşterilerinin mağazalarda alışverişlerini keyifle gerçekleştirmeleri için “Engelsiz Mağaza” projesini hayata geçirdi. Başlangıç olarak İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa, Balıkesir, Edirne, Kocaeli, Manisa, Muğla, Sakarya ve Tekirdağ’da bulunan 48 mağazasını “Engelsiz Mağaza” olarak konumlandıran Migros, engelli ve yaşlı müşterilerinin bu mağazalarında ‘girişten-çıkışa’ hiçbir engelle karşılaşmadan, rahatlıkla alışverişlerini tamamlamalarını amaçlıyor.

Engelsiz Mağaza konseptine uygun olan Migros ve Macrocenter mağazalarında işitme engellilere yardımcı olabilmesi için işaret dili bilen en az bir çalışan bulunuyor ve müşteriler bu çalışanları yakalarında işaret dili bildiklerini belirten rozetlerden ayırt edebiliyor. Girişinde engelli araçlarının geçişini kolaylaştıran rampa ve korkuluk bulunan bu mağazaların raf aralıkları da tekerlekli sandalyelerin geçişine uygun olarak dizayn ediliyor. Yaşlı müşterilerin kullanımına yönelik tekerlekli sandalye de bulundurulan mağazalarda özel sinyalizasyonla belirtilen en az bir kasa ise tekerlekli sandalye geçişine uygun olarak 90 cm aralığında ve engelli müşterilerin geçişi için önceliklendirilmiş durumda. Engelsiz Mağazalarda engelli ve yaşlı müşteriler yardım talep etmesi durumunda bir Migros çalışanı, alışverişleri süresince kendilerine eşlik ederek yardımcı oluyor.

Migros yeni açılan mağazalarında bu kriterleri göz önünde bulundurarak kurulum yapmanın yanı sıra mevcut mağazalarında da Engelsiz Mağaza konseptini yaygınlaştırmayı amaçlıyor.