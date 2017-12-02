İthal Et Kasap Reyonlarını Vurdu! Cirolar Yüzde 45 Düştü

Market Haftası Fuarı’na sayılı günler kaldı. Fuar öncesinde konuşan İstanbul Perakendeciler Derneği Başkanı, ucuz et satışının kasap reyonlarını olumsuz etkilediğini aktardı.

Market Haftası Fuarı 5 Kasımda Başlayacak

İstanbul Perakendeciler Derneği önemli bir organizasyona imza atarak Market Haftası Fuarı için geri sayıma başladı. Fuar 5 Aralıkta kapılarını açacak. 6 Aralık tarihinde sona erecek fuar öncesinde açıklama yapan Dernek Başkanı Ramazan Ulu, 7 Kasım 2017’de başlayan ucuz et satışı ve kasaplara etkilerini değerlendirdi.

Kasap Reyonlarındaki Satışlar Düştü

Ulu, İstanbul PERDER üyesi marketlerin kasap reyonları satışlarına işaret ederek; “Söz konusu reyonlar yüzde 45’i bulan ciro düşüşüyle karşı karşıya kaldı” dedi. Kırmızı ette fiyatların arz kaynaklı olarak yüksek olduğunun altını çizdi. Fiyatlardan kendilerinin de memnun olmadıklarını belirtti. Fiyatların düşmesi adına alınan önlemler arasında yer alan ithal et konusuna işaret ederek, “Fiyatların gerilemesi ve makul bir seviyeden satışa sunulması için kırmızı ette ithalata karar verildi. Bizlerde kırmızı etin ithal edilmesine karşı çıkmadık. Fakat ithal et satışının iki zincir marketle sınırlandırılması sorunları beraberinde getirdi. Sorunların başında haksız rekabet koşulları geldi. bu durumdan yerel olarak faaliyet gösteren marketler ciddi şekilde etkilendi. Dernek üyesi marketlerin kasap reyonlarındaki satışlar düştü. Satışlardaki düşüş cirolara da olumsuz yansıdı. Bu reyonların cirolarındaki ortalama gerileme yüzde 45’i buldu” şeklinde konuştu.

Vatandaş Et Fiyatlarından Memnun

Ucuz et satışı ise 7 Kasım 2017 tarihinde iki farklı market zincirinde başladı. Vatandaş kırmızı et ihtiyacını karşılamak için söz konusu marketlere akın etti. Fiyatların kasaplara kıyasla çok daha uygun olduğunu belirten tüketiciler, uygulamadan memnun olduklarını dile getirdi.