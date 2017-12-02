Engelsiz Yaşam Fuarı Bugün Kapılarını Açtı

Alanında dünyanın en büyük 6, Türkiye’nin ise tek organizasyonu olan Engelsiz Yaşam Fuarı – EYAFEXPO’17, bugün kapılarını açtı. Ulusal ve uluslararası ölçekte engellilere özel ürün, teknoloji ya da hizmet sunan kuruluşların tek çatı altında toplandığı EYAFEXPO’17’de otobüs, tekerlekli sandalye, ortez protez, görme engelli tableti, işitme cihazları, eğitim araçları gibi farklı kategorilerde pek çok ürün yeni yer alıyor.

Engelsiz Yaşam Fuarı EYAFEXPO’17, bugün kapılarını açtı. İstanbul Fuar Merkezi’nde başlayan ve alanında önemli organizasyonlardan biri olarak kabul edilen EYAFEXPO’17, engelli ve bakıma muhtaç kişilerin yaşam kalitesini artıran yüzlerce ürünü ziyaretçilerle buluşturdu.

Engellere Çözüm Getiren Sosyal Bir Platform!

Ulusal ve uluslararası ölçekte engellilere özel ürün, teknoloji ya da hizmet sunan kuruluşların tek çatı altında toplandığı EYAFEXPO, konuyla ilgili sivil toplum kuruluşlarının da katkılarıyla güçlü bir kamuoyu oluşturarak engelliler adına çözüm üretilmesine katkıda bulunuyor. EYAFEXPO, engelli, yaşlı ve bakıma muhtaç kişilerin ihtiyaç duyduğu tüm ürünleri aynı çatı altında bir araya getirirken bir yandan da engelli bireylerin yaşadığı sorunlara somut çözümler getiren sosyal bir platform olarak öne çıkıyor.

Görmek Herkesin Hakkı!

Yeni teknolojilere ev sahipliği yapan fuarın bu yılki gözde ürünlerinden biri de tıbben körlüğü onaylanmış bireylerin görmesini sağlamak üzere geliştirilmiş bir teknoloji: iSight. iSight, az gören bireyler için ezber bozan bir çözüm. Gözlük formunda hazırlanan eSight, bünyesinde bir HD video kamera ile iki adet OLED ekran barındırıyor ve beraberinde özel bir kontrol ünitesi ile geliyor. Kişilerin baktıkları noktaları kayıt altına alan HD kamera, bu video görüntüsünü kontrol ünitesine gönderiyor ve seçilen kişisel ayalar ile özel algoritmalar doğrultusunda işlenen bu görüntü bu kez ekran üzerine getiriliyor. Sonuç olarak her zaman net bir okuma ve izleme performansı elde edilmiş oluyor. Farklı renk, yakınlaşma ve kontrast ayarlamalarına izin veren kontrol ünitesi, isteğe bağlı olarak aktarılan görüntünün dondurulmasını da sağlayabiliyor.

Dünyanın En Gelişmiş Diz Protezi Genium X3

Ottobock Türkiye, dünyanın en gelişmiş diz protez sistemi olan Genium X3'ü özel bir sunumla, standında kurduğu havuz sistemi ve demo hastası ile tanıtıyor. Dünyanın suya dayanıklı ilk biyonik protez sistemi olan Genium X3, kullanıcıların protezleriyle duş alabilmelerini, yüzebilmelerini ve çeşitli ortam ve koşullarda çalışabilmelerini mümkün kılıyor.

Şehirlere Modern Çözümler

Geliştirdiği toplu taşıma sistemleriyle şehirlere modern çözümler sunan Karsan, Türkiye’nin tek yerli ve engelli dostu minibüs modeli Jest + ile 8 metrelik alçak tabanlı modeli Atak’ı EYAFEXPO’17’de sergiliyor.

Engelli bireylerin hayatını kolaylaştıran son teknoloji ürünlerin ilk kez kullanıcı ile buluştuğu EYAFEXPO’17’de otobüs, tekerlekli sandalye, ortez protez, görme engelli tableti, işitme cihazları, eğitim araçları gibi farklı kategorilerde pek çok ürün yer alıyor.

Bu Buluşmada Sadece Engellilere Çok İş Var!

Türkiye’nin engelli iş gücü kaynağı ve özel istihdam bürosu olarak kar amacı gütmeden hizmet veren sosyal girişimcilik projesi ‘Engelsizkariyer.com’; Yasadikca.com ve Engelsiz Yaşam Fuarı işbirliği ile gerçekleşecek geleneksel Engelsiz Kariyer Günleri’17’de, iş arayan engelli adaylar ile engelli aday arayan firmaları yeniden bir araya getiriyor. Sabah 10.00 ile 17.00 saatleri arasında ulusal ve uluslararası 20 firmadan 50’den fazla insan kaynakları profesyoneli ile engelli adaylar firma stantlarında mülakat için bir araya geliyor.