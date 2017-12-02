Kasım Ayı Geçici Dış Ticaret Rakamları Açıklandı!

Kasım ayı geçici dış ticaret verilerini açıklayan Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, ihracatın motorlu kara taşıtlarında, traktörde, bisiklette, motosiklette ve diğer kara taşıtlarında yoğunlaştığını aktardı.

Motorlu Kara Taşıtları İhracatı 2,2 Milyar Doları Aştı

Resmi olmayan geçici dış ticaret verilerine göre, söz konusu taşıtlarda gerçekleşen ihracatın 2 milyar 259 milyon dolar olduğu belirtildi. İhracatta başı çeken diğer bir fasıl ise kazanları, makine, mekanik cihazları, nükleer reaktörleri gibi ürünleri kapsadı. Bu ürünlerin ihracatı Kasım ayında 1 milyar 316 milyon doları buldu. Demir-çelik ihracatı ise 843 milyon dolar olarak kayda geçti.

İthalatta Mineral Yakıt Ve Yağ Başı Çekti

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın yaptığı açıklamaya göre aynı dönemde yapılan ithalatta mineral yakıt, mineral yağ ve yardımcı ürünler başı çekti. Ürünlerin ithalatına harcanan para 3 milyar 519 milyon doları buldu.

En Çok ihracat Almanya’ya Yapıldı

Geçici dış ticaret verilerine göre Kasım ayı ihracatında ilk adres Almanya oldu. Türkiye Kasım ayında Almanya’ya 1 milyar 378 milyon dolarlık ihracat yaptı. İhracatta öne çıkan ülkeler arasında İngiltere ikinci sıranın sahibi oldu. Aynı dönemde İngiltere’ye 909 milyon dolarlık ihracat yapıldı. Listenin üçüncüsü 839 milyon dolarlık ihracatla İtalya olarak belirlendi.

Almanya’dan 2 Milyar Dolara Yakın İthalat

Kasım ayı ithalat verileri incelendiğinde Türkiye’nin en çok ithalatı Almanya’dan yaptığı belirlendi. Geçen ay Almanya’dan yapılan ithalat 1 milyar 982 milyon dolar olarak tespit edildi. Çin’den yapılan ithalatın tutarı bir milyar 981 milyon doları buldu. En fazla ithalat yapılan diğer bir ülke ise Rusya oldu. Ülkeden gerçekleşen ithalat 1 milyar 918 milyon doları işaret etti.