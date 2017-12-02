Dijital Dönüşüm Orta Gelir Eşiğini Yükseltecek
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Dijital Dönüşüm Orta Gelir Eşiğini Yükseltecek


Dijital Dönüşüm Orta Gelir Eşiğini Yükseltecek
Dijital Dönüşüm Orta Gelir Eşiğini Yükseltecek Elif İşçi - Tarih: 2017-12-02 Saat: 11:15:15
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DSDER tarafından dijital dönüşüm üzerine yapılan konferans üzerine orta gelir eşiğinin atlatılabileceği ifade edildi.

Dijital Sistem Geliştiricileri Derneği’nin (DSDER) “Bilgi Teknolojilerinde Dijital Dönüşüm” başlıklı etkinliğin açılışında konuşa DSDER Başkanı Gül Gürer Alimgil, Türkiye’nin zenginleşebilmesi için Dijital Dönüşüm ve Endüstri 4,0’ı bir fırsat olarak gördüklerini belirterek “‘Orta gelir eşiğinin’ Dijital Dönüşümle aşılabileceğine inanıyoruz” dedi.

Absen, Arçelik ve LG’nin katkılarıyla Wyndham Grand İstanbul Levent’te gerçekleştirilen “Bilgi Teknolojilerinde Dijital Dönüşüm” etkinliğinde DSDER Başkanı Alimgil’in yanı sıra, KAGİDER Başkanı Sanem Oktar, Odeabank Genel Müdür Yardımcısı Tayfun Küçük, Microsoft Türkiye Genel Müdür Yardımcısı Tarık Tüzünsu ve Arçelik Perakende Geliştirme Direktörü Erhan Akdoğan da birer konuşma yaptı. Konuşmacılar; dijital dönüşümün bankacılık, perakende olmak üzere diğer sektörler üzerindeki etkileri ve veri odaklı pazarlama konularında önemli bilgiler verdi.

Konuşmasında teknolojinin gelişim hızının bizleri pazarlama yöneticileri ile bilişim yöneticileri arasında köprü rolünü üstlenen CDO’larla (Chief Digital Officer-Dijital Dönüşüm Direktörü) tanıştırdığını vurgulayan DSDER Başkanı Alimgil, “Artık ‘beyaz’ ve ‘mavi’ yakalıların yanı sıra, ‘dijital yakalı’ çalışanlarımız da var. Biz dijitalleşmeden; tüketicilerin, müşterilerin, şirketlerin, değer zincirlerinin, sektörlerin alışılagelen değişim hızından farklı biçimde değişime zorlanması ve oyunun kurallarının yeniden yazılmasını anlıyoruz” dedi.

Dijitalleşmeyle ilgili yapılan araştırmaları incelediklerinde bu alanda hâlâ yapılması gerekenler olduğu sonucunu çıkardıklarını belirten DSDER Başkanı Alimgil konuşmasını şöyle noktaladı: “Türkiye’de Dijital Dönüşüm konusuna henüz bütünsel yaklaşılmıyor. Bizler Türkiye’nin zenginleşebilmesi için Dijital Dönüşüm ve Endüstri 4,0’ı bir fırsat olarak görüyoruz. ‘Orta gelir eşiğinin’ Dijital Dönüşümle aşabileceğimize yürekten inanıyoruz. Bu inanç doğrultusunda Türkiye’yi bu alanda dünyada hak ettiği yere taşımak için tüm sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte yürümeye hazırız.”

Açış konuşmalarının ardından GE Türkiye’den Ussal Şahbaz’ın yönettiği panellerin ilkinde Visiontheractive’den Zihni Başsaray, Vcount’tan Demirhan Büyüközcü, Delphisonic’ten Ali Acur, Onedio’dan Türkü Oktay girişimciliğin dijital dönüşüm üzerindeki etkileyici gücünü, ikinci panelde ise BTS Hukuk’tan Yasin Beceni, 212 yatırım ortağı Ali Karabeyve Workinton CEO’su Pınar Masena da startup’ların geleceğini tartıştı.

DSDER ekonomi haber basın bülteni
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