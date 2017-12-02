Shell&Turcas Sektöründe Engellilere Özel Uygulama

Türkiye’deki istasyonlarında günde 1 milyondan fazla ziyaretçiyi ağırlayan Shell & Turcas, lider enerji şirketlerinden biri olmasının yanı sıra, Shell Select Marketler’le birlikte Türkiye’de ilk kez uygulanan araca sipariş ve çocuk tuvaletleri gibi hizmetlerle yenilikçi bir perakende markası olarak da fark yaratıyor. Farklı hizmetler ile, anne babaların, hayatı yollarda geçen sürücülerin, iş hayatında ve üniversite yaşamında koşturanların ve minik misafirlerinin daha iyi bir yolculuk geçirmelerini sağlayan Shell & Turcas, bedensel engelli misafirlerinin ihtiyaçlarını düşünerek gönüllere dokunan bir hizmeti hayata geçirdi.

Shell & Turcas, istasyonlarındaki engelli tuvaletleri ve mobil ödeme kolaylığı ile bugüne kadar engelli misafirlerine sunduğu hizmetleri, ‘Engelsiz Hizmet Alanı’ ile bir üst noktaya taşıdı. 160 istasyonda hayata geçen 'Engelsiz Hizmet Alanı' ile istasyona gelen bedensel engelli misafirler, özel olarak araçları için ayrılmış alana park edebiliyorlar. Park yerinin hemen yanındaki butona basarak istasyon çalışanlarının yardımıyla hazır bulundurulan tekerlekli sandalyeden faydalanabiliyorlar. İstasyon çalışanlarından market içindeki alışveriş için destek ya da tuvalete kadar refakat yardımı alabiliyorlar veya araçlarından inmeden hizmet alıp ödeme yapabiliyorlar.

“Engelsiz Hizmet Alanı” uygulamasının başladığı istasyonlarda misafirlerinden çok olumlu geri bildirimler aldıklarını ifade eden Shell & Turcas Perakende Satışlar Genel Müdür Yardımcısı Murat Birgül; “Shell & Turcas olarak tüm Türkiye’de, 7 gün 24 saat boyunca 1000’i aşkın istasyonumuzda, yeni yakıtlarımıza ek olarak farklı ve yenilikçi hizmetlerimiz ile misafirlerimizin beklentilerini karşılamak için çalışıyoruz. Sektörümüzde bir ilke imza attığımız 'Engelsiz Hizmet Alanı' ile hedefimiz; istasyonlarımızı ziyaret eden engelli misafirlerimizin yaşamlarını kolaylaştırmak, engelsiz bir ziyaret deneyimi sunmak. Bu, bizim engelli ziyaretçilerimiz için yaptığımız ilk çalışmamız değil. İstasyonlarımızda engelli misafirlerimize özel tuvaletlerimiz ve mobil ödeme uygulamamız ile hizmet sunuyorduk, 'Engelsiz Hizmet Alanı' ile bu hizmeti bir üst noktaya taşıdık. Türkiye’de yaklaşık 500.000 bedensel engelli bulunuyor. Engellilerin günlük hayatta yaşadıkları zorlukların farkındayız ve bu zorlukların azalabilmesine katkı sağladığımız için çok mutluyuz. Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği ile birlikte çalışarak onlardan aldığımız geri bildirimlerle hizmetimizi geliştiriyoruz. Bu hizmetimizi daha fazla sayıda engelli misafirimize sunmak için çok yoğun bir çalışma içerisindeyiz. Sene sonuna kadar, 1 ay gibi kısa bir süre içinde Engelsiz Hizmet Alanı olan istasyon sayımızı 200’e çıkaracağız, 2018 yılı için hedefimiz ise 600 istasyona ulaşmak" diye konuştu.

Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği ile İş birliği

Shell & Turcas, 160 istasyonunda hayata geçirdiği “Engelsiz Hizmet Alanları” ile ilgili olarak Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği ile iş birliği yaptı. Derneğin önerileri doğrultusunda, sunduğu hizmeti engelli ziyaretçilerinin istek ve ihtiyaçlarını kapsayacak şekilde geliştirdi. Konuyla ilgili bir açıklama yapan Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği Başkanı Ramazan Baş, "Şehir içi ve şehirlerarası ulaşımda engellilerin ihtiyaçları olan standartlar uygulanmadığı takdirde önemli sorunlar yaşanabiliyor; engellilerin seyahat ihtiyacı kısıtlanabiliyor ya da hiç seyahat edemiyorlar. Örneğin, akaryakıt istasyonlarında araçtan inmeden ya da araçtan indiklerinde tuvalet, market alışverişi, dinlenme gibi ihtiyaçları konusunda yeterli hizmet sağlanamadığında engelliler için güvensizlik ve endişe duyguları oluşuyor. Bunun sonucunda da sosyal hayattan kopma gerçekleşiyor. Engellilerin ihtiyaçlarına uygun hizmetler hem kişinin güvenliği hem de mutluluğu için büyük önem taşıyor. Hizmet kalitesinin odağına insanı koyan Shell & Turcas’ın, engelliler konusundaki duyarlı hizmet anlayışı bizleri son derece mutlu etti" dedi.

Shell & Turcas ayrıca, Dünya Engelliler Günü olan 3 Aralık'ta Türkiye istasyonlarına gelen misafirleriyle günün anlamını ve önemini vurgulayan aktiviteler gerçekleştirdi, engellilerin trafikte karşılaştıkları zorluklarla ilgili toplumsal farkındalığın artmasına katkı sağladı.

İstasyon Ziyaretçilerinden Tam Not

“Engelsiz Hizmet Alanları” istasyon ziyaretçilerini de çok memnun ediyor. Gerek sözlü gerekse yazılı geri bildirimleriyle memnuniyetlerini dile getiren ziyaretçilerden birinin kaleme aldığı teşekkür notunda şu sözlere yer veriliyor.