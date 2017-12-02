Baklagillerde Gümrük Vergisi Sıfırlandı!

Bakanlar Kurulu, ‘İthalat Rejimi Kararına Ek Karar’ başlığı altında yeni bir düzenleme yaptı. Resmi Gazete’de yayımlanan karar, ilan ardından yürürlüğe girdi. Buna göre kuru fasulye ve nohut ithalatından gümrük vergisi alınmayacak.

Bakanlar Kurulu, Gümrük Vergisini Sıfıra Çekti

Bakanlar Kurulu barbunya, kuru fasulye, börülce ve nohut gibi baklagiller için önemli bir karar aldı. Karar, bazı şartlar dahilinde bu ürünlere uygulanan gümrük vergisi oranını sıfır seviyesine çekti.

Bu Ülkelerden İthal Edilen Ürünlere Gümrük Vergisi Yok!

İthalat Rejimi Kararına Ek Karar’ına göre baklagiller arasında yer alan ve tohumluk sınıfına girmeyen tüm kuru fasulye çeşitlerine, barbunyaya, nohuda ve börülceye uygulanan gümrük vergisi oranı sıfıra indirildi. Sıfır gümrük vergisi uygulaması ise Avrupa Birliği, EFTA ülkeleri, Bosna – Hersek, G. Kore, D-8 Ülkeleri ve diğer ülkelerinden yapılacak ithalatta geçerli olacak.

Sıfır Vergi 1 Haziran 2018’de Sona Erecek

Barbunya, kuru fasulye, börülce ve nohut gibi baklagiller 1 Haziran 2018 tarihine kadar sıfır gümrük vergisiyle ithal edilebilecek. Bu tarih sonrasında ise Avrupa Birliğinden, EFTA ülkelerinden, Malezya’dan, D-8 Ülkelerinden ve diğer ülkelerden yapılacak ithalatta yüzde 19,3 oranında gümrük vergisi uygulanacak. Yine 1 Haziran 2018 tarihinden sonra G. Kore’den ithal edilecek baklagiller yüzde 8,7’lik gümrük vergisine tabi tutulacak.

Yerli Üretici Tedirgin

Gümrük vergisinin sıfırlanması kış aylarında bolca tüketilen bu ürünlerin fiyatlarına da olumlu yansıyacak. Kuru fasulye, nohut ve börülce gibi ürünlerin fiyatları kısmen de olsa gerileyecek. Haberi duyan tüketiciler fiyatların ne zaman düşeceğini merak ederken, yerli üretici durumdan olumsuz etkileneceklerini savundu.