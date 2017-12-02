Karşılıksız Çek Sayısındaki Düşüş Yüzde 49'u Aştı!

Kasım ayında karşılıksız çek sayısında ciddi bir düşüş yaşandı. Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi kayıtları, düşüşün 2016’nın Kasımına kıyasla yüzde elliye yaklaştığını gösterdi. Aynı dönemde ibraz edilen çek sayısı düşerken, çeklerin tutarı 48 milyar lira sınırını aşmayı başardı.

24 Bin 601 Çek Karşılıksız Çıktı

Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi tarafından kayıt altına alınan veriler incelendiğinde 2017 yılının Kasım ayında karşılıksız çıkan çek sayısının, 2016’nın aynı ayına kıyasla yüzde 49,62 oranında azaldığı görüldü. Kayıtlara göre Kasım ayı boyunca karşılıksız çıkan çek sayısı 24 bin 601 adete kadar geriledi. Geçen yılın Kasım ayında karşılıksız çıkan çek sayısı ise 48 bin 833 adet olarak kayda geçmişti.

Karşılıksız Çek Bir Önceki Aya Göre De Azaldı

2017 yılının Ekim ile Kasım ayları arasında yapılan karşılaştırmada karşılıksız çek sayısının yüzde 32,46 oranında azaldığı dikkatlerden kaçmadı. Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi kayıtları Ekim ayında 36 bin 426 adet çekin karşılıksız olduğunu kaydetmişti.

İbraz Edilen Çek Âdetinde Düşüş!

Verilere göre Kasım ayında toplamda 1 milyon 290 bin adet çek ibrazı yapıldı. Geçen yılın aynı ayında ibraz edilen çek sayısı ise 1 milyon 360 bin olarak kayıtlara düşmüştü.

İbraz Edilen Çek Tutarı 48,79 Milyar Lira Oldu

Aynı dönemler baz alındığında ibraz edilen çeklerin tutarında artış olduğu görüldü. 2016 yılının Kasımında ibrazı gerçekleşen çeklerin toplam tutarı 37 milyar 840 milyon lira olmuştu. Bu yılın aynı ayındaki tutarsa 48 milyar 790 milyon liraya kadar yükseldi.