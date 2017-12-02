MÜSİAD Yemek Kartı Şirketlerine Yapılan Boykota Destek Verecek
Advert Advert Advert


MÜSİAD Yemek Kartı Şirketlerine Yapılan Boykota Destek Verecek


MÜSİAD Yemek Kartı Şirketlerine Yapılan Boykota Destek Verecek
MÜSİAD Yemek Kartı Şirketlerine Yapılan Boykota Destek Verecek Elif İşçi - Tarih: 2017-12-02 Saat: 12:44:43
Anasayfa Eko Gündem MÜSİAD Yemek Kartı Şirketlerine Yapılan Boykota Destek Verecek

MÜSİAD tarafından yapılan açıklamalarda yeme içme sektörünün zarar etmesini engellemek için yemek kartı şirketlerine açılacak boykota destek vereceklerini açıkladılar.

MÜSİAD olarak her zaman adil bir ticaretten yana olduklarını ifade eden Kaan, açıklamasında şunları kaydetti:

“Yemek çekleri, yeme-içme sektöründe son yıllarda önemli bir pazar payına ulaşmıştır. Bu gelişme, kayıt dışılığın önüne geçilmesi noktasında önemli fayda sağlamaktadır. Ancak hatalı uygulamaların, sektöre olumsuz sonuçları olduğunu da görüyoruz. Yemek çeki şirketlerinin, hizmet aldıkları firmalara (restoranlara) yüksek komisyon oranı uygulamaları, firmaları sıkıntıya sokmaktadır. Bu durum, yeme-içme sektöründe faaliyet gösteren, aralarında MÜSİAD üyelerimizin de bulunduğu firma sahipleri ve tüketicilere zarar vermektedir.

Bu sebeple, Tüm Restoranlar Lokantalar ve Tedarikçiler Derneği (TÜRES) Yönetim Kurulu tarafından alınan ve komisyon oranlarının düşürülmesi adına 27 Aralık 2017 Çarşamba günü uygulanacak olan yemek çekleri/kartlarını bir gün süre ile restoran-lokanta-kafe işletmelerinde kullandırmamak üzere yapılacak Boykot kararını MÜSİAD olarak destekliyoruz.”

Müsiad ekonomi haber basın bülteni
KREDİ HABERLERİ
ABank'tan Yeni Yıla Özel Faiz Oranlarıyla Anında Kredi! ABank'tan Yeni Yıla Özel Faiz Oranlarıyla Anında Kredi! ABank, 2017'nin sonuna, yeni yılın başına yaklaşılması sonucunda müşterilerinin yeni yıla girerken tüm bireysel ihtiyaçlarını anında karşılayabilmeleri için ihtiyaç kredisi sunuyor.
2018 Öncesinde Yapı Kredi’den Günde 10 TL’ye 10.000 TL İhtiyaç Kredisi!
2018 Öncesinde Yapı Kredi’den Günde 10 TL’ye 10.000 TL İhtiyaç Kredisi! Yapı Kredi Bankası Yılbaşı öncesi tüm bankalarda olduğu gibi Özel kredi imkanı sunuyor. 10.000 TL tutarlı ve 48 ay vadeli kredi başvuru detayları.
Denizbank'tan Günde 9 TL'den Başlayan Taksitle Yeni Yıl Kredisi!
Denizbank'tan Günde 9 TL'den Başlayan Taksitle Yeni Yıl Kredisi! Denizbank, yüzde 0,99'dan başlayan faiz oranları ve 48 ay vadeye kadar uzanan ödeme olanları ile 2018'e özel ihtiyaç kredisi kampanyası düzenledi.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
Farklı Bankanın ATM’sinden Yapılan İşlem Ücretinde Değişiklik Yapıldı
Farklı Bankanın ATM’sinden Yapılan İşlem Ücretinde Değişiklik Yapıldı
Hükümetin Politikası Daima Çalışan Vatandaşı Destekleyecek
Hükümetin Politikası Daima Çalışan Vatandaşı Destekleyecek