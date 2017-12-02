MÜSİAD Yemek Kartı Şirketlerine Yapılan Boykota Destek Verecek

MÜSİAD olarak her zaman adil bir ticaretten yana olduklarını ifade eden Kaan, açıklamasında şunları kaydetti:

“Yemek çekleri, yeme-içme sektöründe son yıllarda önemli bir pazar payına ulaşmıştır. Bu gelişme, kayıt dışılığın önüne geçilmesi noktasında önemli fayda sağlamaktadır. Ancak hatalı uygulamaların, sektöre olumsuz sonuçları olduğunu da görüyoruz. Yemek çeki şirketlerinin, hizmet aldıkları firmalara (restoranlara) yüksek komisyon oranı uygulamaları, firmaları sıkıntıya sokmaktadır. Bu durum, yeme-içme sektöründe faaliyet gösteren, aralarında MÜSİAD üyelerimizin de bulunduğu firma sahipleri ve tüketicilere zarar vermektedir.

Bu sebeple, Tüm Restoranlar Lokantalar ve Tedarikçiler Derneği (TÜRES) Yönetim Kurulu tarafından alınan ve komisyon oranlarının düşürülmesi adına 27 Aralık 2017 Çarşamba günü uygulanacak olan yemek çekleri/kartlarını bir gün süre ile restoran-lokanta-kafe işletmelerinde kullandırmamak üzere yapılacak Boykot kararını MÜSİAD olarak destekliyoruz.”