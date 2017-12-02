İstanbul’da Kasımın Zam Şampiyonu Domates!

İstanbul Ticaret Odası, Kasım ayına ilişkin perakende satış fiyatları araştırmasını tamamladı. Sonuçlara göre, Kasım ayında kent genelinde fiyatı en çok artan gıda domates olarak belirlendi.

İTO Kasım ayına ilişkin “İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi” dahilinde 242 ürünün fiyatlarını araştırdı. Araştırma sonuçları 242 adet üründen, 118 tanesinin perakende satış fiyatının yükseldiğini gösterdi. Ürün sepetindeki 27 ürünün fiyatı gerilerken, 97 ürünün fiyatı sabit kaldı.

Domates Fiyatı Yüzde 36,36 Arttı

İTO’dan yapılan açıklamaya göre domatesin kilogram fiyatı geçtiğimiz ay yüzde 36,63 oranında arttı. Fiyatı en çok düşen ürünse ayva olarak belirlendi. Ayvanın kilogram fiyatındaki gerileme yüzde 12,97’yi buldu.

Açıklamaya göre gıda harcamaları kalemleri içerisinde yer alan domates fiyat artışında lider oldu. Domatesi yüzde 17,88’lik fiyat artışıyla sivri biber takip etti. Kasım ayında kabağı fiyatı yüzde 17,25’lik artışa ev sahipliği yaptı. Kültür, eğitim, eğlence giderleri grubunun zam şampiyonu tiyatro biletleri olurken, fiyattaki artış yüzde 16,68 olarak belirlendi. Giyim harcamaları baz alındığında, Kasım ayında İstanbul genelinde en fazla fiyat artışını kadın elbisesinde görüldü. Artış yüzde 16,68’i buldu. Bunun yanında kadın mantosu ve pardösüsü fiyatları da mevsimin etkisiyle artış kaydeden ürünlerden oldu. Kasım ayında erkek palto fiyatları ise yüzde 14,1 oranında zamlandı.

Ayva Fiyatı Yüzde 12,93 Oranında Düştü

Kasım ayında fiyatı düşüşe geçen ürünler arasında ayvadaki gerileme dikkat çekti. Kilogram fiyatındaki azalış yüzde 12,97 olarak belirlendi. Fiyatı düşüşe geçen diğer bir gıda kalemi ise yüzde 12,74’lük oranla pırasa oldu. Ispanak fiyatındaki gerilemenin yüzde 8,80 olduğunu açıklayan İTO, muzun kilogram fiyatının yüzde 8,15 azaldığını kaydetti. Bunların yanında en fazla düşüş kaydeden ürünler arasında havuçta yüzde 4,2 ile yer aldı.