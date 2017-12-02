Yerli Otomobil Projesi İle Teknolojik Dönüşüm Başlıyor
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Yerli Otomobil Projesi İle Teknolojik Dönüşüm Başlıyor


Yerli Otomobil Projesi İle Teknolojik Dönüşüm Başlıyor
Yerli Otomobil Projesi İle Teknolojik Dönüşüm Başlıyor Dilara Bozdoğan - Tarih: 2017-12-02 Saat: 13:31:19
Anasayfa Eko Gündem Yerli Otomobil Projesi İle Teknolojik Dönüşüm Başlıyor

Yerli otomobilin elektrikli olarak üretileceğini ve 2019 senesinde siparişlerin alınmaya başlanacağını bildiren Özlü, yerli otomobilin fiyatının piyasa şartlarıyla belirleneceğini söyledi.

Yerli otomobilin en az 4 modelle piyasaya sürüleceğini anımsatan Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, siparişlerin 2019’dan itibaren alınacağını söyledi. Yerli otomobil fiyatının alanında uzman kişilerin teknik ve mali analizleri sonucunda piyasa koşullarına uygun olarak belirleneceğini ifade eden Bakan Özlü, piyasaya sürülecek aracın satışını yapmakla uğraşmak yerine piyasa incelemeleri yaparak pazarda talep gören ürünün üretiminin yapılacağını anlattı.

Danışmanlık Şirketiyle Anlaşmalar Yapıldı

Yatırımcıların ilan edildiği 2 Kasım tarihinde Ortak Girişim Grubu (OGG)’ye brifing verdiklerini anımsatan Özlü, TÜBİTAK'ın çalışmalarını OGG'ye tanıttıklarını anlattı. OGG'nin CEO'larının her hafta toplanarak TÜBİTAK çalışmalarını incelediğini beliten Özlü, İstanbul'da ofis açıldığını ve Başkanlığını kendisinin üstlendiği Yönlendirme Komitesi’ni oluşturduklarını bildirdi. Yönlendirme Komite’si her ay toplanarak süreci araştırıyor. OGG üyelerinin çalışmalarda çok istekli olduğunu dile getiren Özlü, dünya çapında takdir görecek bir başarı hedeflediklerini söyledi. Bu hedef doğrultusunda yürütülecek her aşamanın profesyonel bir şekilde incelendiğini anlattı. Firma oluşturma çalışmaları dahilinde OGG uluslararası boyutta etkinlik gösteren bir danışmanlık şirketiyle anlaşma imzaladı. Danışmanlık faaliyetleri için anlaşma yapılan şirket, Vietnam'da 3.5 milyar dolar değerinde bir yatırımla yapılması hedeflenen başka bir otomobil projesinin de danışmanlığını yapıyor.

Bahsedilen danışmanlık şirketi oluşturulacak markanın tüzük çalışmalarını hazırlamaktan, mali ve teknik analizlere kadar OGG'ye yardımcı olacak. Türkiye'nin kendi otomobilini üretme aşamalarında her aşama bilinçli bir şekilde gerçekleştiriliyor. Teknik ve mali analizler sonucunda oluşturulacak markanın sermayesinin tutarı da tespit edilecek. Firmanın CEO'sunun da 2-3 ay içinde belirleneceği öngörülüyor. Türkiye'nin yerli otomobil projesi ülkedeki teknolojik dönüşüme de liderlik edecek.

Yerli Otomobil TÜBİTAK Faruk Özlü Ortak Girişim Grubu Yönlendirme Komitesi
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