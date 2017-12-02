Doğalgaza Yüzde 8 Oranında Zam!

Doğalgaz santralleri, her 1000 metreküp doğalgaza 704 lira yerine 763 lira ödeme yapacak. Artan maliyetlerin etkisi altında kalan elektriğe de 1 Ocak tarihinde tek haneli fiyat artışı öngörülüyor.

BOTAŞ, bu hafta içinde elektrik üretim sektörüyle ilgili iki önemli karara vardı. BOTAŞ, haftanın başlarında doğalgaz santrali olan işletmelerle görüşme sağladı ve 1 Ocak 2018 tarihinden sonra doğalgaz satışlarında değişikliğe gidildiğini bildirdi. BOTAŞ, doğalgaz santrallerine gereksinim duydukları doğalgazın yüzde 40'lık bölümünü satacak. Yüzde 60'lık bölüm içinse özel sektör gaz ithalatçıları veya toptancıları tarafından karşılanacak.

BOTAŞ’ın bu kararını sektör kaynakları senelik 40 ila 42 milyar metreküp gaz ithal etmesine bağladı. Özel sektörün ithalatları ise 10 milyar metreküp hacminde. BOTAŞ'ın, önümüzdeki sene için 50 milyar metreküplük gaz talebi bildirildi. BOTAŞ, 50 milyar metreküplük gaz talebinin tamamını karşılayamayacağından dolayı böyle bir karar verdi. İkinci sebebi ise özel sektör gaz ithalatçıları ve hatta en başta toptancılarının, BOTAŞ'ın fiyatının daha uygun olduğu için gaz satamamasıydı.

Elektrik Faturalarında Artışa Neden Olabilir

Ülkede doğalgaz faturaları aylık, elektrik faturaları ise 3'er aylık süreçlerde inceleniyor. BOTAŞ'ın doğalgaz santrallerine uyguladığı zamdan sonra dikkatler, 1 Ocak tarihinden itibaren geçerli olacak yeni elektrik tarifesine odaklandı. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), bu yönde çalışmalarına başladı. Son zamanlarda döviz kurundaki yükselişle beraberinde Yenilenebilir Enerji Kaynakları Destekleme Mekanizması (YEKDEM)’den (Güneş, Rüzgâr Ve Su Santrallerinin Alım Garantisi Sebebiyle) gelen milyar lira değerinde ek yükümlülükler ve diğer kalemlerdeki (Dağıtım Ve İletim) yukarı yönlü revizyonundan dolayı elektrik üstünde de maliyet baskısı oluşturduğunu belirtti. Elektriğe birkaç sene içinde zam yapılmadı. Fakat bu baskılar 1 Ocak tarihinde tek haneli bir artışa sebep olabilir.