Nıssan Star Wars Araçları İle Dikkat Çekiyor

Amerika’da Rogue, Rogue Sport, Altima, Maxima ve TITAN isimleriyle piyasaya sürülen en popüler Nissan modellerinin esas alındığı Star Wars: The Last Jedi temalı konsept araçlarının; renkleri, görünümleri ve filmdeki karakterlerle uyumu Lucasfilm ofisinin sanatçıları tarafından tasarlandı ve geliştirildi. Satın alınması mümkün olmayan her bir konsept araç, savaş kullanımını göstermek için hidro dalgalı grafikler, çevre sesleri ve dış tasarım gibi ekstralar da dahil olmak üzere benzersiz ve sıra dışı bir görünüm sergiliyor. Tasarımlar tamamlandıktan sonra, Burbank, California'daki efsanevi Hollywood araç üreticileri Vehicle Effect çizimleri hayata geçirdi. Modeller, Los Angeles Otomobil Fuarı'nda otomobil severler ve Star Wars hayranlarıyla buluştu.

2018 Nissan Altima – Special Forces TIE Fighter

Special Forces TIE Fighter, Birinci Mertebeden seçkin Özel Kuvvetler pilotlarının kullandığı bir grev savaşçısı. Söz konusu araç Nissan’ın en çok satan sedan modeli Altima ile uyarlandı. Konsept araç First Order Filosunun üyesiyle uyumlu olacak gövde eklentilerine sahip. Araçta en çok dikkat çeken özellik Altima’nın ön camına eklenen Special Forces TIE Fighter’a ait çok parça kokpit pençesi. Özel jantlar ve gövde kaplaması çift kanatlı uzay aracının tasarımını tamamlarken, her iki yana entegre edilen hoparlörler TIE Fighter’ın sesini simüle ediyor.

2018 Nissan Maxima – Kylo Ren

Maxima'nın mevcut agresif tasarım dili üzerine çizilen bu konsept araç gerçekten de heyecan uyandıran bir sedana dönüşmüş durumda. Tasarımcılar, 4 kapılı spor otomobili Maxima'nın V formlu burun tasarımını Kylo Ren'in siyah ve gümüş yüz maskesine dönüştürdüler. Özel bir ön tampon altı spoyleri, heyecan uyandıran motor kaputu, gövde detayları ve dikkat çekici renk tercihi benzersiz bir görsel şölen sunuyor. Proje, Kylo Ren'in kalkan ve ışın kılıcına gönderme yapmak üzere kırmızı farlar ve gövde altı aydınlatmasıyla tamamlanıyor.

2018 Nissan Maxima – Kylo Ren's TIE Silence

Hız ve üstün yol tutuş için tasarlanan Nissan Maxima, Star Wars: The Last Jedi filminde görünecek yeni araçlardan biri olan Kylo Ren'in TIE Silencer’ı canlandırmak için ideal otomobillerden biri. Aracın heybetli kanatlarına entegre edilen lazer toplar ve roket atarlar Kylo karakteriyle mükemmel bir şekilde örtüşüyor. Ön ızgara, farlar ve kabin içindeki kırmızı aydınlatma aracın görsel etkisini daha da arttırıyor. Doğrudan filmden alınan ses efektleri vurguyu daha da arttırırken konsept otomobilin gerçekçiliğini vurguluyor.

2018 Nissan Maxima – Captain Phasma

First Order saflarına katılan Captain Phasma Maxima, parlak gümüş zırhla kaplı ve filmdeki güçlü kadın karakterin maskesini taşıyor. Burun tasarımı ve motor kaputu el işçiliği ile alüminyumdan üretildi. Yan gövde boyunca uzanan kırmızı hat görsel etkiyi arttırıyor. Captain Phasma Maxima aynı zamanda kadının gücünü de simgeliyor. Nissan'ın Maxima ekibi bir kadın mühendis tarafından yönetiliyor. Aracın tasarımcısı bir kadın, aracın marka direktörü bir kadın ve araç galaksideki en zorlu kadın savaşçılarından birinin kullanımı için yaratıldı.

2018 Nissan Rogue – Poe Dameron's X-wing with BB-8

Poe Dameron'un X-wing, Yeni Cumhuriyet'in yıldız filosunu, Nissan Rogue modelinin her iki tarafında konumlandırılan geniş sabit kanatlarla yönetiyor. T-70 X-wing yıldız savaşçısında bir çift itici bulunurken, her kanadın ucuna entegre edilen dörtlü lazer topları savaşı hazır bir duruş sergiliyor. Crossover’in üstünde aydınlatmasıyla, hareketiyle ve sesiyle tam boy bir BB-8 astromech droid otururken, sağlam lastikler direnişin gücünü simgeliyor.

2018 Nissan Rogue Sport – A-wing

Hızlı ve çevik. A-wing hayat verdiği Rogue Sport ile mükemmel uyum sağlayan bir ekipman. Aracın arkasındaki çift iticiler aydınlatılırken, üzerine monte edilen kanatlar A-wing’in tasarımını taklit ediyor. Geniş tabanlı lastikler aracın güçlü duruşunu desteklerken mavi renkli jantlar ise gövdedeki efekti tasarım olarak tamamlıyor.

2018 Nissan TITAN AT-M6

AT-M6'nın Star Wars: The Last Jedi’nin en büyük aracı. Bu açıdan bakıldığında TITAN, AT-M6 ile mükemmel bir şekilde örtüşüyor. Sonuç olarak Nissan ürün gamının en büyük aracı olan TITAN, aynı zamanda sınıfının en yüksek standart güç üretimine sahip aracı olma özelliğine de sahip. Heybetli pikap konsept aracının yükleme alanına monte edilen ve aracın gövdesini mükemmel bir şekilde sarmalayan top, filmdeki First Order robotunun güç ve kudretini mükemmel bir şekilde yansıtıyor. Gövde rengindeki jantların tasarımı robotun bacak eklemlerini andırırken yerden yüksek yapı da yine robotun bacaklarını çağrıştırmayı amaçlıyor. Araca entegre edilen 5.000 watt gücündeki ses sistemi ise robotun ayak seslerini taklit ediyor.