Yapay Zeka Robotlarıyla Milyonlarca Çalışanın İşi Tehlike Altında!

Yapay zeka ve elektroniklerin öğrenilme teknolojisinin gelişmesiyle dünya çapında milyonlarca işi robotların yapacağına işaret edildi. Araştırma kuruluşu McKinsey Global Institute (MGI)’nin düzenlediği “Kaybedilen İşler, Kazanılan İşler: Otomasyon Çağında İşgücü Dönüşümü” adlı raporda, 2030 senesine kadar otomasyon sebebiyle işini kaybetme durumu olan bireylerin sayısı 800 milyona olaşabilir. 375 milyon çalışan vatandaşın ise oluşacak iş sektörleri için yeni beceriler kazanarak meslek değiştirmesinin gerekeceği belirtildi.

Birçok senaryonun bulunduğu raporda, gelişmiş 3 büyük ülke ABD, Almanya ve Japonya ile gelişmekte olan 3 ülke Meksika, Hindistan ve Çin’den yola çıkıldı. Gerçeğe en yakın senaryoda, gelişmiş ülkelerdeki çalışanların nerdeyse yüzde 25'inin, Hindistan'da yüzde 9'unun, Meksika'da yüzde 13'ünün, Çin'de ise yüzde 16'sının otomasyon ile robotların yerine geçebileceği düşünülüyor. İşini kaybedecek vatandaşların sayısı dünya çapında 400 milyon kişiye ulaşmasının yüksek oranda beklendiği ifade edildi.

Türkiye'de otomasyona geçiş oranı ortalama yüzde 16.3 olarak düşünülüyor. Bu senaryoya göre ilerleyen 13 sene içinde Türkiye'de ortalama 5 milyon kişinin becerileri ya da mesleklerini değiştirmediği sürece iş bulma sorununun olacağı belirtildi.

Yeni Beceriler Öğrenilmeli

Gelişmiş ülkelerde en çok ofis çalışanlarının işini kaybetme riski bulunduğuna dikkat çekilen raporda, gelişmekte olan ülkelerde ise ofis çalışanlarının sayısının artabileceği bildirildi. Teknoloji uzmanları ve özel yazılımcılara duyulan ihtiyacın dünya genelinde artacağı düşünülüyor. Makine operatörlüğü ve fast-food restoran çalışanlarının dünya genelinde talebin azalacağı belirtildi. Çoğu ülkede nüfusun yaşlanmasıyla beraberinde, yaşlı bireylere bakıcılık yapacak kişilere ve bahçıvanlığa duyulan ihtiyacın da artacağı düşünülüyor. MGI ortaklarından Michael Chui, zaman geçtikçe herkesin değişmesinin ve yeni beceriler geliştirmesinin gerekeceğini dile getirdi.